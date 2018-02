Omicidio Gianni Versace/ Anticipazioni del 16 febbraio 2018: il coming out dello stilista

Omicidio Gianni Versace - American Crime Story, anticipazioni del 16 febbraio. Lo stilista decide di parlare al pubblico, ma Donatella accusa Antonio. L'incontro fra Cunanan e David.

American Crime Story - Omicidio Gianni Versace, in prima Tv assoluta su Fox Crime

OMICIDIO GIANNI VERSACE, AMERICAN CRIME STORY: ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 16 febbraio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Omicidio Gianni Versace - American Crime Story, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Coming Out". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo una lite, Andrew Cunanan (Darren Criss) e David Madson (Cody Fern) trovano il modo di riconciliarsi. Subito dopo il primo afferma di voler portare fuori il cane per una passeggiata, ma poi si ferma e annuncia l'arrivo di Jeffrey Trail (Finn Wittorock). Convince David ad andare ad accoglierlo al piano inferiore, sottolineando che nel frattempo potranno parlare di lui. David informa infatti Jeff di aver ricevuto una proposta di matrimonio da Cunanan, ma di non volerlo allontanare. Jeff invece gli riferisce che Andrew ha rubato la pistola dal suo appartamento, prima di essere aggredito ed ucciso a colpi di martello. Nei minuti successivi, David passa da un forte stato di shock ad uno confusionale. Cunanan infatti lo convince del fatto che la Polizia accuserebbe entrambi di omicidio e che non può avvisare nessuno, soprattutto perché non esita a mostrargli la pistola che ha nascosto dietro la schiena.

Le ore successive vedono David tentare qualsiasi cosa per trovare una via di fuga senza insospettirlo, ma sono costretti ad andare entrambi via dal posto all'arrivo di una collega dell'architetto. Linda (Sophie von Haselberg) infatti si è preoccupata per via della sua assenza dal lavoro e troverà il corpo di Jeff quando Cunanan e David si sono già allontanati. Il detective che interviene sul posto non trova tuttavia degli elementi che gli facciano intuire che cos'è successo in quell'appartamento e può solo concludere che la vittima sia Cunanan, mentre David il suo assassino. Nel passato, David va a caccia con il padre e rimane colpito dalla vista della preda. Il genitore cerca quindi di risollevarlo e sottolinea di non volerlo mai vedere triste. Nel presente, Cunanan informa David di avere un contatto che può dare loro un accesso al Messico. Nel frattempo, la Polizia ritorna nell'appartamento di David con un mandato e il medico legale scopre la vera identità del cadavere.

Nel passato, David decide di svelare al padre di essere gay e la sorpresa di Howard (John Lacy) lo lascerà sorpreso e confuso allo stesso tempo. Il padre però gli farà notare che da quel momento in poi la sua vita sarà piena di difficoltà. Nel presente, David fa un piccolo tentativo di fuga grazie ad una finestra di un night club, ma decide di ritornare indietro. Il mattino successivo scopre che Cunanan non è nei dintorni e cerca ancora di andare via, ma viene recuperato dal ragazzo. Nelle ore successive, David si trasforma da manipolato ad accusatore. Vuole sapere perché Cunanan abbia ucciso Jeff e se sia dovuto al fatto che abbia scoperto le sue menzogne. Il killer decide quindi di interrompere anche quella menzogna: la possibilità di avere una nuova vita insieme non è reale e per questo decide di uccidere David.

ANTICIPAZIONI DEL 16 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 5 "COMING OUT"

Nel quinto episodio di American Crime Story 2, la trama non ritornerà alla duplice linea temporale che ha caratterizzato i primi appuntamenti. Scopriremo questa volta alcuni eventi del passato di Gianni Versace, come la sua volontà di non mantenere segreto il proprio orientamento sessuale. La domanda principale dello stilista riguarderà soprattutto come il mondo potrebbe reagire ad una notizia simile, soprattutto di fronte alla popolarità conquistata in tanti anni di successi nel mondo della moda.

Versace ha però in mente come vuole informare il resto del mondo di un particolare così intimo della propria vita: fare coming out in un'intervista televisiva. Diversa la posizione della sorella Donatella, che teme possibili conseguenze sulle vendite del brand. Per la stilista la colpa è ovviamente di Antonio e non eviterà di ricordare che cos'è accaduto a Perry Ellis, in seguito alla scoperta della sua malattia. Intanto ci verrà spiegato come Cunanan ha conosciuto per la prima volta l'ufficiale di Marina Jeffrey Trail, il ragazzo che in seguito diventerà il fidanzato segreto di David e la prima vittima accertata di Cunanan.

© Riproduzione Riservata.