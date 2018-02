Oroscopo di oggi di Paolo Fox del 16 febbraio 2018: Gemelli pieni di cose da fare, Pesci ottimisti

16 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 16 FEBBRAIO 2018

Ora andiamo ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox segno per segno, lo facciamo andando a sottolineare quanto raccontato dal noto astrologo a LatteMiele. Partiamo dai segni di Ariete e Cancro. Ariete: Tra venerdì e domenica avrete modo di rivelare i propri sentimenti e in questo momento si rischia di dire qualcosa di troppo. C'è più disponibilità ad innamorarsi e questo è evidente perché a gennaio si è subìto un rallentamento ed una crisi. Adesso è il momento di fare un passo importante verso la persona amata. Fine settimana di batticuore per qualcuno. Cancro: Fine settimana amoroso per i nati sotto questo segno. Chi è solo deve cercare e fare il punto della situazione. Evitare sterili e inutili discussioni soprattutto con rivali. Non si discute il successo ma tutto costa fatica. Saturno in opposizione. Anche se si ha un grande progetto in mente, qualcuno non è affidabile e rischia di creare delle polemiche.

GEMELLI PIENI DI COSE DA FARE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Il Leone sente che stare da solo in questo momento è il miglior modo per evitare delle sofferenze dal punto di vista sentimentale. Ci si sente un po' spiazzati e non si riesce a capire quello che potrebbe accadere se ci si affidi a una persona sbagliata. Nonostante questo è il rischio di trovarsi da soli che fa più paura. I Gemelli invece sono afflitti dalle tante cose da fare con il rischio che il fine settimana si viva con un po' di difficoltà, non in perfetta forma. Se si vuole stare meglio si deve cercare di lavorare con calma e tranquillità. Attenzione anche a ridimensionare le spese che possono portare a cercare di metter qualche soldino da parte. Potrà essere utile e non poco in vista di un futuro che si fa un po' complicato e rischia di creare anche malumore. Attenzione a pensare troppo in là e non accorgersi che il presente è il momento più importante in cui cercare di trovare la forza di reagire.

PESCI OTTIMISTI, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di oggi, venerdì 16 febbraio 2017, parte dai segni che si possono considerare top e flop. Il Capricorno vive delle giornate decisamente interessanti e che possono portare a vivere tutto con il massimo impegno. Il mese di marzo potrebbe regalare un risveglio inatteso con tanti nuovi progetti lavorativi. Attenzione però a il recupero in amore che può portare soddisfazioni non di poco conto. Pesci ottimisti e molto ben auguranti. Questo è il momento giusto per mettere in piazza le proprie carte e cercare di dare una svolta alla vita. Il tempo per portare a compimento quello che si vuole fare c'è, potrebbero esserci degli incontri interessanti quindi vanno mantenute aperte le porte del cuore. Non è un momento altrettanto soddisfacente invece per l'Acquario che rischia di isolarsi in amore e di soffrire diverse situazioni. Ora è il momento di trovare la forza per cercare di essere un po' più tranquilli, evitando di andare a chiedere sempre di più a sé stessi.

