PAOLO BONOLIS, FRECCIATA A BARBARA D'URSO/ Video, ad Avanti un altro il concorrente-fan della conduttrice

Paolo Bonolis, frecciatina a Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Avanti un altro: tra i concorrenti, un fan della conduttrice di Pomeriggio Cinque.

16 febbraio 2018 Fabio Morasca

Paolo Bonolis, frecciatina a Barbara D'Urso (Canale 5)

Paolo Bonolis ha lanciato una nuova frecciatina all'indirizzo di Barbara D'Urso, durante la puntata odierna di Avanti un altro, il quiz show di Canale 5 che conduce insiene a Luca Laurenti. Il conduttore romano, infatti, si è ritrovato davanti a sé un concorrente che si è dichiarato esplicitamente fan della conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, con tanto di citazione. Il concorrente in questione si chiama Alessandro, proviene da Milano ed è uno studente di ingegneria. Nel salutare il suo gruppo, Alessandro si è espresso così: "Saluto i bambini che ho lasciato a lavorare. Il mio cuore è mio, dei miei bambini e poi di nuovo mio". Luca Laurenti ha subito colto la citazione, porgendogli la seguente domanda: "Ma sei parente della D'Urso?". Bonolis non si è lasciato sfuggire l'occasione, imitando subito la gestualità della conduttrice, diventata ormai celebre, al momento dei saluti rivolti verso il pubblico. Alessandro, di conseguenza, si è lasciato andare ad un vero e proprio elogio delle qualità di Barbara D'Urso.

BONOLIS: "CI SARA' UN MOTIVO SE LA SIGNORA FA ASCOLTI COSI' ALTI?"

Il concorrente di Avanti un altro, infatti, ha dichiarato che, nel tempo libero, gli piace andare a vedere dal vivo, i programmi condotti da Barbara D'Urso. Alessandro ha svelato che, alla conduttrice di Pomeriggio Cinque, piace ballare durante la preparazione, esattamente come piace a lui. Alessandro ha definito Barbara D'Urso "tuttofare". Paolo Bonolis, però, ha stuzzicato il concorrente con un'altra domanda: "E perché, che fa? Mi perdoni la birbanteria!". Alessandro ha provato a rispondere: "Barbara lavora e balla. Io canto e ballo dalla signora D'Urso". Di conseguenza, il concorrente ha messo in mostra le proprie doti artistiche, si fa per dire, anche nello studio di Avanti un altro, esibendosi con Single lady di Beyoncé, presentando dal conduttore esattamente come farebbe Barbara D'Urso. Paolo Bonolis, dopo aver visto la performance, ha lanciato un'altra frecciatina nei riguardi della conduttrice: "Ci sarà un motivo se la signora fa degli ascolti così alti, no?". Già in passato, in svariate occasione, Paolo Bonolis ha spesso punzecchiato la conduttrice che va in onda su Canale 5 prima di lui. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

