Pamela Mastropietro/ Cosa c'è dietro questo spaventoso omicidio? (Quarto Grado)

Pamela Mastropietro, si torna a parlare del caso che ha scosso il nostro paese. Cotinuano ad emergere altri particolari relativi alla morte della diciottenne. (Quarto Grado)

Continuano ad emergere altri particolari sulla morte di Pamela Mastropietro, della tragica fine della 18enne ritrovata a Macerata all'interno di due trolley. Il corpo fatto a pezzi, sezionato da una mano abile, secondo i primi accertamenti. Nelle ultime ore, il quarto indagato ha voluto chiarire la propria posizione, ma secondo quanto riferito dal pm Giovanni Giorgio non starebbe collaborando con le autorità. Anthony Anyanwu sarebbe stato contattato da Innocent Oseghale, come dimostrano i tabulati telefonici, per capire come muoversi in merito alla situazione. Secondo quanto riferito dal nigeriano, sottolinea Il Resto del Carlino, il primo arrestato si sarebbe rivolto a lui perché Pamela Mastropietro aveva già iniziato a stare male. In seguito tuttavia lo avrebbe ricontattato per informarlo che la ragazza si era ripresa e che il problema era rientrato. L'omicidio di Pamela Mastropietro verrà approfondito inoltre da Gianluigi Nuzzi nella puntata di Quarto Grado di questa sera, venerdì 16 febbraio 2018.

Ma chi è quindi Anthony Anyanwu e perché i tre indagati avrebbero chiesto proprio a lui come agire in una situazione già drammatica? Sembra che si tratti di un punto di riferimento per la comunità nigeriana e che venga contattato spesso per risolvere problemi di vario tipo. In occasione del primo contatto, l'uomo si sarebbe tuttavia rifiutato di aiutare i connazionali a gestire il malore di Pamela Mastropietro. Una versione ancora piena di punti oscuri, ma che confermerebbe la presenza di Innocent Oseghale, Desmond Lucky e Lucky Awelima all'interno dell'appartamento di via Spalato, a Macerata.

PAMELA MSTROPIETRO, LE IPOTESI SULLA MORTE

Sulla morte di Pamela Mastropietro si sono fatte tante ipotesi. La popolazione italiana è così sconcertata dalla modalità del suo decesso e del ritrovamento del suo corpo che sono state avanzate diverse teorie sul vero movente. Secondo alcuni infatti sarebbe rimasta vittima di particolari riti voodoo, mentre per altri sarebbe evidente il collegamento fra l'omicidio e la mafia nigeriana. In particolare lo ha affermato il professor Alessandro Meluzzi a sottolineare quest'ultimo particolare in un articolo di Italia Oggi. Il criminologo infatti ritiene considerevole la pista della Black Axe, la mafia nigeriana che avrebbe il controllo della prostituzione di minorenni in Italia. Il motivo è riconducibile alle tre parti del corpo di Pamela Mastropietro che non sarebbero ancora stati ritrovati e che potrebbero essere visti in un'ottica più ampia. Secondo il medico legale, il sezionamento del corpo della 18enne avrebbe inoltre richiesto una decina di ore e l'uso di strumenti professionali, particolari che indicano la presenza di esperti. Di diverso avviso è invece il pm Giovanni Giorgio che, come sottolinea Il Resto del Carlino, ha smentito con forza che le piste rituali e sulla mafia nigeriana possano essere collegabili con la tragedia. Dagli accertamenti fatti finora non sarebbe infatti emerso alcun particolare a sostegno di questa tesi.

