Pomeriggio 5/ Ultima puntata settimanale per Barbara D'Urso. Aggiornamenti sull'Isola dei Famosi

16 febbraio 2018 Redazione

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, venerdì 16 febbraio, alle 17,10 su Canale 5 va in onda l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso. Anche ieri il programma pomeridiano di casa Mediaset ha registrato ottimi risultati: 2.334.000 spettatori con il 19.2% di share nella prima parte, a 2.660.000 spettatori con il 19.1% di share nella seconda parte e a 2.756.000 spettatori con il 17.5% di share nell’ultima parte. In queste ore sui social i fan di Carmelita ironizzano sulle frecciatine che la loro beniamina lancerà nel corso della diretta alla sua “nemica-amica” Federica Panicucci, dopo il servizio di Striscia in cui la conduttrice di Mattino 5 insultava pesantemente il suo collega Francesco Vecchi. “Ma che falsa st***za acida è la Panicucci? Barbarella gode” e “Immagino già la Panicucci durante le frecciatine della Queen Carmelita di Cologno perché lei adora tutti e non tratta male nessuno”. Barbarella lascerà passare la ghiotta occasione di rinfacciare qualcosa alla Panicucci?

Spazio alle novità dell'Isola dei Famosi 2018

Nel corso della lunga diretta pomeridiana non mancherà lo spazio dedicato all’Isola dei Famosi ora che sono stati reclutati nuovi naufraghi per rimpiazzare i ritiri di Chiara Nasti, Francesco Monte e Craig David. Emanuela Gentilin, che conduce su La5 Ultime dall’isola, ha annunciato che questa settimana dovrebbero approdare due nuovi concorrenti. Sul web circola l’indiscrezione che uno dei due naufraghi possa essere Aida Nizar, showgirl spagnola celebre per aver partecipato al “Gran Hermano VIP” dove ha spesso litigato con Elettra Lamborghini. Incertezza invece sul secondo nome: chi fantastica sulla ritrovata Sylvie Lubamba, chi vorrebbe rivedere Maria Teresa Ruta, Antonella Elia o, ancora più impensabilmente, Raz Degan. Su chi punterà Barbara D’Urso?

