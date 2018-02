Quarto Grado/ Anticipazioni 16 febbraio: l’omicidio di Pamela, ospite Davide Stival, padre di Lorys

Quarto grado, anticipazioni 16 febbraio: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un nuovo appuntamento dedicato all'omicidio di Pamela. Davide Stival, padre di Lorys, ospite.

16 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Quarto Grado

Quarto grado torna in onda oggi, venerdì 16 febbraio, in prima serata, con un nuovo appuntamento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro della nuova puntata del programma di Rete 4 c’è l’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana che, dopo essersi allontanata volontariamente dalla comunità di Macerata dove stava cercando di disintossicarsi, ha trovato la morte. La ragazza, infatti, è stata ritrovata morta e smembrata in due trolley a Pollenza (Macerata). Le autorità giudiziarie stanno continuando ad indagare. Per il momento, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto concentrandosi su quattro nigeriani di cui tre sono stati arrestati per omicidio, vilipendio, distruzione, occultamento di cadavere e spaccio. Il caso non è ancora chiuso e un’importante svolta alle indagini potrebbe arrivare dai risultati degli esami effettuati dai Ris che dovrebbero essere a disposizione dell’autorità giudiziaria già nelle prossime ore.

QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI: DAVIDE STIVAL, PADRE DI LORYS OSPITE DI NUZZI

Nel nuovo appuntamento di Quarto Grado, ospite di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è Davide Stival, padre del piccolo Lorys, ucciso a Santa Croce Camerina il 29 novembre 2014. Per l’omicidio, è stata condannata in primo grado a 30 anni di reclusione per omicidio premeditato e occultamento di cadavere la madre del bambino, Veronica Panarello. Contro la sentenza di primo grado, i legali di Veronica Panarello hanno presentato ricorso. L’udienza, dopo il rinvio, si svolgerà il prossimo 12 aprile a porte chiuse. In seguito alla condanna, Veronica Panarello ha perso anche la potestà sui figli. Nella puntata odierna di Quarto Grado, il padre di Lorys tornerà a parlare dell’omicidio del suo bambino e dei suoi rapporti con Veronica Panarello.

