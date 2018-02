SOSSIO E MELANIA/ Uomini e Donne: continua la conoscenza al trono over, ma Gianni ha dei dubbi

Al trono over di Uomini e Donne, Sossio e Melania continuano la loro conoscenza. Ma l'opinionista Gianni Sperti ha dei dubbi sulla buona fede del calciatore...

16 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Sossio Aruta

Al centro dello studio di Uomini e Donne troveremo Sossio e Melania. I due protagonisti del trono over si stanno frequentando. La dama racconta che sosia le ha fatto una sorpresa preparandole una cena, l’ha bendata e le ha fatto trovare una bottiglia di vino, cosa che l’ha molto emozionata. Il cavaliere si lamenta della “freddezza” della dama, che ritiene di dover aspettare e conoscerlo meglio. Sossio è convinto di non piacere a Melania, che smentisce. In difesa della dama arriva Gianni Sperti, convinto che il cavaliere la stia allontanando perché non ha accettato un approccio fisico. Sossio afferma che Melania gli piace e non vuole interrompere la conoscenza, anche se sorge il dubbio che non voglia chiudere con la dama per evitare critiche.

SOSSIO SOGNA LA SERIE A

Nei giorni scorsi Sossio Aruta, attaccante della Torrese in Prima Categoria, ha rilasciato un’intervista a “Calcio Illustrato”, rivista della Lega Nazionale Dilettanti: “Vorrei giocare un minuto in Serie A, così da diventare l’unico giocatore ad aver militato in tutte le categorie”, ha detto il cavaliere di Uomini e Donne. Inoltre Sossio ha andato un messaggio al presidente del Benevento: “Il mio sogno è esordire in Serie A con il Benevento. Ho giocato in tutte le categorie, tranne la massima. Di recente ho parlato con il presidente Vigorito, chiedendogli di farmi giocare un minuto in A. Per me sarebbe un record. La società e l’ambiente mi adorano, perché lì ho trascorso quattro anni meravigliosi, tre in C2 e uno in C1. Abbiamo disputato un playoff perso, e un playout vinto grazie a un mio gol al 90' a Nocera Inferiore. Sono un idolo”. Sossio realizzerà il suo sogno?

© Riproduzione Riservata.