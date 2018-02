STRISCIA LA NOTIZIA/ Il tg satirico di Antonio Ricci premiato dal Moige

16 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Ficarra e Picone

Questa sera, venerdì 16 febbraio , alle 20.40 su Canale 5 si rinnova il consueto appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci giunto al suo trentesimo anno di messa in onda. Ieri sera il programma condotto da Ficarra e Picone ha registrato una media di 5.206.000 spettatori con uno share del 18.9%. Un ottimo risultato per lo storico programma di casa Mediaset che però non è riuscito a superare gli ascolti registrati da “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” su Rai 1: 5.535.000 spettatori con il 20.3% di share. La chiusura della puntata di ieri è stata dedicata a Silvia Arzuffi: “Oggi purtroppo ci ha lasciato Silvia Arzuffi, che è stata una registra di Striscia e Paperissima. È una grande amica che ricordiamo con affetto e con un applauso”, ha detto Ficarra, dando inizio a un sentito applauso. Sullo schermo alle spalle dei conduttori e delle veline, una foto della regista insieme a Gerry Scotti, Michelle Hunziker e Christian De Sica.

Striscia la notizia premiata dal Moige

Striscia la notizia è nei primi posti della classifica dei programmi family friendly stilata dall’Osservatorio Tv del Moige (Movimento Italiano Genitori ): “Di servizi di denuncia, quelli scomodi che in pochi hanno il coraggio di fare, Striscia la notizia ne fa parecchi ogni anno. Ma in questo mese la nostra attenzione si sofferma sui servizi di Vittorio Brumotti, proprio perché vanno in contrasto con quanto accaduto all’Isola dei famosi: la droga è un male che va contrastato e che alimenta un mercato in mano alla malavita, a danno specialmente dei nostri giovani. Brumotti e le troupe di Striscia non hanno paura di denunciare i luoghi dello spaccio rischiando in prima persona, subendo infatti spesso aggressioni da parte dei malavitosi portati allo scoperto”, commenta il Moige ricordando i servizi di Brumotti. Apprezzato anche il servizio di Max Laudadio sulla presenza e uso di marijuana nel Reality. “Il problema dell’accesso alla droga da parte dei giovani è serio e preoccupante per i genitori che faticano nel preservare i propri figli dai danni conseguenti all’uso di qualsiasi sostanza stupefacente. Che arrivi una condanna da parte dei media è importantissimo per rafforzare il messaggio ricevuto in famiglia e non lasciare soli i genitori”, conclude il Moige

