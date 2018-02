Sabrina Scampini aveva il cancro/ “Come Nadia Toffa ho finito la radioterapia: ecco perchè ho i capelli corti”

Sabrina Scampini aveva il cancro: “Come Nadia Toffa ho finito la radioterapia: ecco perchè ho i capelli corti”. Il racconto della giornalista a Quarto Grado: video. Le ultime notizie

16 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Sabrina Scampini aveva il cancro (Foto: da Twitter)

Sabrina Scampini come Nadia Toffa: anche lei ha avuto il cancro. Lo ha rivelato la giornalista a “Quarto Grado” commentando l'uscita allo scoperto della collega dopo il ritorno a Le Iene. Il coraggio di Nadia l'ha spinta a fare lo stesso nella puntata di oggi, cominciata peraltro con un omaggio alla Iena. “Mi ha colpita, avrei voluto abbracciarla, anche se non la conosco personalmente. Ma so cosa ha vissuto. E allora ne voglio parlare qui, perché siete la mia famiglia”, comincia così il racconto di Sabrina Scampini, che si mostra nello studio con un taglio di capelli molto corto. “Tanti telespettatori mi hanno chiesto se avessi problemi di salute”, da qui la decisione di raccontare la battaglia degli ultimi mesi. “Un anno fa ho scoperto di avere un tumore. Mi sono operata, nei mesi successivi ho fatto cicli di chemioterapia e radioterapia. Due settimane fa ho terminato”, ha annunciato Sabrina Scampini ai microfoni di Rete 4.

SABRINA SCAMPINI AVEVA IL CANCRO: IL RACCONTO A QUARTO GRADO

Sabrina Scampini condivide il messaggio di Nadia Toffa, ma con la collega ha in comune anche il coraggio di raccontare la sua storia, anzi la sua battaglia. “Sono guarita, quindi mi sento di dirlo. Sui social mi hanno presa un po' in giro, ma non me la sono presa, perché non potevano immaginare cosa stessi passando”, ha dichiarato la giornalista a Quarto Grado. Mostra i suoi capelli, sistemati con un taglio corto, e spiega che non è un aspetto futile di questa vicenda: “È una questione importante, non estetica, ma di dignità”. Il tema della serata è sulle “guerriere” e anche Sabrina Scampini può ritenersi tale. “Non mi sono mai sentita malata, ma una guerriera. Molte non sono fortunate, altre non ce la fanno... Tante donne ci seguono, quindi dico loro di sottoporsi agli esami di controllo. La prevenzione è fondamentale”. Poi il ringraziamento a Quarto Grado: “Non mi hanno mai fatto sentire malata. Spero di cuore che questo messaggio possa servire a chi non sta bene”. Scosso Gianluigi Nuzzi commenta: “Verrebbe di mandare tutto all'aria, ma ci sta insegnando che bisogna guardare negli occhi i problemi e andare avanti. E lo facciamo con un nodo alla gola...”.

