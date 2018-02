Sanremo Young/ Prima puntata, anticipazioni e diretta: Meccanismo di voto e cantanti in gara (16 febbraio)

Sanremo Young, anticipazioni e news della prima puntata in onda su Rai1 e condotta da Antonella Clerici, ecco il meccanismo della kermesse ed i giovani artisti in gioco.

16 febbraio 2018 Valentina Gambino

Sanremo Young

Questa sera, venerdì 16 febbraio 2018, partirà sulla rete ammiraglia di Casa Rai, Sanremo Young, il nuovo programma condotto da Antonella Clerici in diretta dal Teatro Ariston dove circa una settimana fa, stava per concludersi la 68esima edizione del Festival condotta da Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. Saranno cinque gli appuntamenti imperdibili che termineranno con la finalissima in onda il prossimo 16 marzo. Il teen talent vedrà sfidarsi 12 giovanissimi cantanti nati nel nuovo millennio: chi avrà la meglio tra di loro? Il Festival della Canzone Italiana si è appena concluso in una spirale di fortissime emozioni, ma i riflettori sulla città di Sanremo non si spengono di certo adesso. Il talento continua ad essere protagonista assoluto sul palcoscenico del Teatro Ariston grazie alle performance canore dei giovanissimi concorrenti che sicuramente, nonostante la loro età, saranno in grado di emozionare il pubblico da casa come non mai. Scopriamo a seguire, tutte le anticipazioni dello show e le info utili per poterlo gustare come si deve.

Meccanismo di votazione

Il 16 febbraio, giorno della prima puntata, si esibirà per intero la formazione composta dai 12 cantanti. I ragazzi canteranno canzoni molto famose composte da grandi autori e interpretati da artisti italiani ed internazionali, che hanno calcato il palcoscenico del Festival Sanremo nel corso delle edizioni precedenti. Tutte le performance saranno rigorosamente live e accompagnate dalla SanremoYoung Orchestra, completamente composta da giovani e talentuosi musicisti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, selezionati accuratamente dal Maestro Diego Basso. I cantanti saranno giudicati dall’Academy – una commissione composta da dieci personaggi della storia del Festival – e dal pubblico, tramite il televoto, aperto all’inizio di ogni serata. Saranno interessati nell’attenta valutazione anche la SanremoYoung Orchestra, impegnata accanto ai giovani artisti nel percorso di preparazione giorno dopo giorno, e gli stessi cantanti in gara. Il peso della valutazione, espressa dall’orchestra e dai cantanti, permetterà al preferito di entrambe di scalare una posizione nella classifica generale.

Sanremo Young: i cantanti in gara

Durante l’ultima fase del programma, verrà anche attivato lo Showdown, meccanismo per cui l’ospite protagonista verrà invitato ad accomodarsi lontano dal palcoscenico. Al suo rientro, gli sarà presentata la classifica con i nomi dei quattro cantanti giunti agli ultimi posti, ordinati in ordine alfabetico. A seguire, all’ospite saranno fatte guardare le performance canore dei quattro cantanti a rischio eliminazione e sarà chiamato a sceglierne solo due, che si salveranno e proseguiranno con la gara. In automatico, gli altri due saranno purtroppo eliminati. I 12 giovani talenti protagonisti del talent, selezionati dalla commissione artistica duranti i casting, sono: Matteo Markus Bok (14 anni), Sharon Caroccia (15 anni), Leonardo De Andreis (17 anni), Zaira Angela Di Grazia (14 anni), Ouiam El Mrieh (17 anni), Luna Farina (16 anni), Alessandro Franceschini (14 anni), Elena Manuele (15 anni), Bianca Moccia (14 anni), Eleonora Pieri (16 anni), Raffaele Renda (17 anni) e Rocco Scarano (17 anni). Per commentare Sanremo Young, potete usare il suo hashtag ufficiale: #sanremoyoung.

