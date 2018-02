TINA CIPOLLARI VS GEMMA GALGANI/ Uomini e Donne: l'opinionista fa la doccia alla dama. Colpa di Giorgio?

Nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne Tina Cipollari avrebbe buttato dell’acqua in testa a Gemma Galgani. Nuova rissa sfiorata in studio.

16 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Tina Cipollari

Al trono over di Uomini e Donne sono ormai all’ordine del giorno le liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L’opinionista e la dama non si sopportano, inoltre la torinese è convinta che Tina cerchi di sabotare le sue relazioni influenzando i cavaliere che cercano di conoscerla. E non è tutto: da tempo Gemma sostiene che tra Giorgio Manetti - suo interesse - e Tina Cipollari ci sia una relazione clandestina. La Cipollari dell’altro canto non accetta di essere chiamata in causa della dama che apostrofa come “pazza”, “strega” e “falsa”. I siparietti tra le due donne iniziano a stancare il popolo del web, anche se gli ascolti parlano chiaro: in settimana Uomini e Donne ha raggiunto un ennesimo record d’ascolti con 3,5 milioni e il 25% di share. Nell’ultima registrazione di ieri, secondo BubinoBlog, Tina e Gemma hanno di nuovo litigato: “Che delirio ieri al Trono Over! Tina ha buttato dell’acqua in testa a Gemma, facendole una doccia completa! Addirittura due quasi arrivano alle mani. Vedrai chi sono in puntata, se non tagliano”.

NUOVA RUBRICA A UOMINI E DONNE

Al momento sono queste le uniche anticipazioni della registrazione della nuova puntata del trono over, che non sono ancora state pubblicate sul sito di Uomini e Donne. Chi sono le due persone che sono quasi giunte alle mani? Sono sempre Tina e Gemma? La conferma della registrazione della puntata è arrivata però dalla pagina Facebook del programma condotto da Maria De Filippi, in cui è stato pubblicato un video con le proposte di lavoro. Nel filmato Tina Cipollari annuncia che a Uomini e Donne è nata una nuova rubrica: “Si parla di se**o. Gemma ha parlato di se**o, Giorgio ha parlato di se**o. All’interno del programma ci sarà questa rubrica: se**o a volontà”. Sul settimanale Nuovo Tv anche Maurizio Costanzo si è espresso sugli atteggiamenti di Tina e Gemma, rispondendo ad una lettrice: il marito di Maria De Filippi spera che la Cipollari e la Galgani capiscano di doversi ridimensionare.

