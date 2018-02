Tapiro per Federica Panicucci e Francesco Vecchi / Striscia la Notizia: la tipica conseguenza della sfuriata

Tapiro di Striscia la Notizia per Federica Panicucci e Francesco Vecchi; dopo la litigata a Mattino Cinque, Valerio Staffelli consegna ad entrambi il simpatico animale d'oro.

16 febbraio 2018 Valentina Gambino

Tapiro di Striscia per Panicucci-Vecchi

Striscia la Notizia ha avuto modo di “cogliere sul fatto”, Federica Panicucci. La conduttrice, nel dietro le quinte di Mattino Cinque, nella giornata di San Valentino, ha avuto modo di arrabbiarsi moltissimo con Francesco Vecchi, reo di avere sforato il tassativo (cosa che, secondo voci di corridoio, pare accadere spesso). Il TG satirico di Antonio Ricci quindi, ha mandato in onda la sfuriata della conduttrice: “Ma so scemi? Non rispondono nemmeno dalla regia! Che merd*! A me non frega un caz** deve chiudere. Ma gli avete detto di chiudere? Ma perché non chiude? Io non lo accetto, non rientro per dare la pubblicità! A me non me ne frega un caz** oggi ve lo dico. Ma che cretino. Testa di ca**o, figlio di buona donna. Sì, sì, da settembre quando sarai a casa tua ti dispiacerà un po’ di più. Che straccioneria”. Naturalmente, l’unica cosa da fare in questo caso, era chiedere scusa al suo collega. Così è successo questa mattina e lo spiacevole episodio si è concluso con una “pacifica” stretta di mano.

“Perdono, scusami, chiedo scusa anche a casa, ero arrabbiata e ne ho dette di tutti i colori. Sono umana dico parolacce, succede di arrabbiarsi con un collega. L’importante è chiarirsi. Io chiedo scusa, ho sbagliato, spero che tu accetti le mie scuse”, ha affermato questa mattina Federica Panicucci rigorosamente in diretta. Il suo collega Francesco Vecchi ha risposto positivamente anche se, ha voluto precisare: “Io le accetto, ma sarei falso a dire che non ci sono rimasto male. Nella tv in diretta Federica può succedere di sforare”. Questa sera Striscia la Notizia, consegnerà ad entrambi il Tapiro d’Oro. I due conduttori infatti, sono stati intercettati da Valerio Staffelli negli studi di Cologno Monzese. Il simpatico premio della trasmissione è stato una conseguenza inevitabile di questa particolare vicenda. Vecchi che lo ha accolto con il sorriso: “È il mio primo Tapiro, senza dubbio sarà anche l’ultimo”, ha affermato. Staremo a vedere se domani lo sfoggeranno anche durante il nuovo appuntamento con Mattino Cinque.

