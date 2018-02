ULTIMO TANGO A PARIGI/ Su Rai Movie il film con Marlon Brando (oggi, 16 febbraio 2018)

Ultimo tango a Parigi, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 16 febbraio 2018. Nel cast: Marlon Brando e Maria Schneider, alla regia Bernardo Bertolucci. La trama del film nel dettaglio

16 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film drammatico in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST MARLON BRANDO

Il film Ultimo tango a Parigi va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 16 febbraio 2018, alle ore 23.35. Una pellicola che è stata diretta dal bravo regista italiano Bernardo Bertolucci. Il film vede un grande cast di attori, tra i quali spiccano senza ombra di dubbio Marlon Brando e una giovanissima all'epoca Maria Schneider. Il film prodotto dalla PEA unitamente alla Artistes Associés è stato distribuito nel nostro paese dalla United Artists e gode delle musiche di Gato Barbieri, musiche che divennero di fatto la colonna sonora degli interi anni 70, stante l'uscita del film assoggettabile al 1972. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ULTIMO TANGO A PARIGI, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola si basa sull’esistenza di Paul, un americano trapiantato ormai da molto tempo a Parigi che deve sopportare la solitudine dopo la morte della moglie, Rosa, suicidatasi senza nessun apparente motivo. Paul vaga per la città senza nessun interesse e improvvisamente si ritrova coinvolto in una torbida e intrigante storia di sesso con una bella ventenne del luogo, la conturbante Jeanne. I due si conoscono per caso e non si sa come finiscono in un appartamento in cui hanno un incontro basato solamente sull’attrazione carnale, per festeggiare affittano la location facendolo di fatto diventare il proprio come pied-à-terre. La donna viene da una famiglia rigida e cattolica che vede una disciplina esasperata da parte del padre, un militare di carriera. Jeanne è impegnata sentimentalmente con un giovane regista, ma sfoga nella relazione con l’americano tutte le sue pulsioni fisiche. I due si incontrano senza soluzione di continuità in appuntamenti che non hanno nulla a che vedere con l'amore, ma che sono solamente dedicati al soddisfacimento corporale di entrambi. La storia si intorbidisce stante il fatto che l’uomo non vuole altre relazioni sentimentali, Jeanne invece si innamora dell’amante e fa di tutto per conquistare il suo cuore. Tutto sembra essere finito quando Paul ritorna alla sua attività di gestore di un alberghetto un quartiere malfamato della capitale francese, l’arrivo della suocera gli fa però capire quanto tenga a Jeanne, per questo motivo la cerca nuovamente. Sarà la donna questa volta a rifiutare le attenzioni dell’uomo, la rabbia di quest’ultimo lo portano ad inveire verso la ragazza che spaventata fugge a casa, inseguita da Paul avviene l’epilogo con la giovane amante che uccide l’uomo con la pistola d’ordinanza del padre.

