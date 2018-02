UN POSTO AL SOLE / Angela e Franco si amano ancora: riusciranno a ricominciare? (Anticipazioni 16 febbraio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 16 febbraio: Angela e Franco si amano ancora, ma davvero saranno in grado di dimenticare le incomprensioni del passato?

16 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Sarà una nuova puntata di Un posto al sole da non perdere quella che Rai 3 trasmetterà oggi a partire dalle ore 20:40. Angela e Franco, nuovamente vicini in seguito al rapimento di Bianca, hanno vissuto ieri un momento particolarmente intimo arrivando quasi a baciarsi. La coppia non ha mai smesso di amarsi, nonostante la separazione avvenuta in seguito alle diverse vedute sul comportamento di Boschi. Ma ora dovrà fare i conti con i progetti per il futuro: riusciranno a dimenticare il passato, mettendo definitivamente una pezza sopra i tanti errori commessi da entrambi? O finiranno per dare spazio alla ragione, evitando di concedersi una seconda possibilità? È questo l'argomento più dibattuto da parte dei fan della soap partenopea che non avevano affatto gradito la separazione di due dei personaggi più amati di sempre. La speranza di rivederli di nuovo insieme si fa ogni giorno più evidente...

Un posto al sole: tutti contro Alberto Palladini?

Come era già stato annunciato da qualche settimana, ieri a Un posto al sole ha fatto il suo ritorno l'attore Maurizio Aiello nel ruolo di Alberto Palladini. Lo avevamo lasciato mesi or sono in seguito al nuovo arresto causato dalla denuncia di Enriquez. Il primo ad essere felice di questo provvedimento era stato Renato, che si era così liberato dell'uomo con il quale Nadia aveva avuto una scappatella (salvo poi pentirsene). Il ritorno di Alberto riaprirà inevitabilmente la vecchia ferita riguardante quel tradimento: Renato sarà infatti molto preoccupato della presenza scomoda del suo rivale in amore e chiederà spiegazioni sulla sua permanenza a Palazzo Palladini. Sarà portatore di nuovi guai come accaduto la scorsa estate? Tra Guido e Mariella terranno banco nuove scaramucce a causa della gelosia di lei. Ma la richiesta di evitare un simile comportamento, sembrerà finalmente dare i suoi frutti.

