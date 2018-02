UNA VITA/ Mauro muore? L'ispettore si sacrifica per salvare Teresa (anticipazioni 16 febbraio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 16 febbraio: Mauro interviene per salvare Teresa dalle grinfie del malvivente Julio ma resta gravemente ferito. Muore?

16 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

La settimana di programmazione di Una Vita è giunta al termine. Va in onda oggi, infatti, l'ultima puntata della telenovela spagnola che domani concederà spazio, come abitudine, ad Amici di Maria De Filippi. Si ripartirà dai colpi di scena all'interno del palazzo di Acacias 38, ancora in balia dei valviventi Julio e Cruz. Ma se quest'ultimo mostrerà dei segni di cedimento, soprattutto nei confronti dell'affetto provato per Celia, il suo collega sarà ben più freddo e disposto ad uscire da questa situazione con il bottino. La suspense regnerà sovrana e Mauro, approfittando di un momento di distrazione di Cruz, riuscirà a disarmarlo, preparandosi così al suo arresto. Sarà solo allora che si renderà conto che Julio è rimasto dentro l'edificio e che purtroppo non sarà solo. Insieme a lui ci sarà anche Teresa, tenuta da lui come ostaggio per fuggire senza essere seguito dalla polizia.

Una Vita: Mauro ferito per amore

Nella puntata di Una Vita di ieri, Mauro si era detto disposto a seguire Cruz e Julio, facendo loro da ostaggio al posto degli altri abitanti di Acacias 38. In questo modo voleva evitare che a Teresa venisse fatto del male, anche se la situazione oggi rischierà di sfuggirgli di mano. La maestra, infatti, si troverà ancora all'interno del palazzo insieme al pericolo Julio e non ci sarà tempo da perdere per salvarla. Sarà così che Mauro affronterà il delinquente e si sacrificherà per amore di Teresa: mentre lei sarà libera, il suo amato si troverà a terra gravemente ferito... In questo turbinio di eventi ci sarà spazio anche per qualche buona notizia, ovvero per un amore difficile da nascondere. Sebbene appartenenti a due classi sociali diverse, Simon ed Elvira si troveranno da soli rinchiusi nella stessa stanza e faticheranno a nascondere i propri sentimenti: da qui alla nascita di una vera relazione il passo sarà breve?

© Riproduzione Riservata.