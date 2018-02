Uomini e Donne/ Anticipazioni, prima tronista tra le dame? L'idea che stuzzica Maria De Filippi (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. In arrivo la prima tronista al trono dei senior? Tina Cipollari, dopo l'addio a Chicco Nalli, stuzzica Maria De Filippi con questa idea.

16 febbraio 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono over

Tina Cipollari lo ha annunciato anche in tv: è ufficialmente single. L'opinionista di Uomini e Donne, in una recente puntata del Trono Over, lo ha dichiarato anche a Maria De Filippi, svelando di essere pronta all'arrivo di cavalieri pronti a conoscerla e a corteggiarla. Frase ironica o che potrebbe realmente accolta dalla conduttrice? Tina potrebbe diventare la prima tronista del Trono Over, opzione che lei stessa sembra non disdegnare, visto che già in una recente intervista rilasciata al settimanale Sono, aveva fatto capire che la cosa la stuzzicasse. Tina Cipollari è single ormai da qualche mese e, precisamente, da quando per mezzo stampa ha annunciato la separazione da suo marito Chicco Nalli.

TINA PRONTA A TROVARE UN NUOVO AMORE? ECCO PERCHÈ È FINITA CON CHICCO

Le motivazioni di questo addio, Tina le ha poi svelate nell'intervista prima citata, dove ha dichiarato: "Perchè ci siamo separati? Purtroppo non sono serviti i numerosi tentativi falliti negli ultimi anni da entrambi per recuperare la situazione che è peggiorata a settembre 2016 con la lunga lontananza da casa che ha comportato la mia partecipazione al programma Pechino Express" dichiara la Cipollari. E in effetti, proprio in quel periodo, tra Tina e Chicco ci fu uno scambio di accuse e critiche arrivate attraverso delle lettere pubblicate dal settimanale DiPiù. Tutto, poco dopo, sembrava essersi risolto, invece la crisi vera e propria era solo all'inizio, come Tina stessa conferma a Sono. "Al rientro in Italia, mi sentivo molto cambiata. La conferma l'ho avuta quando ho rivisto Chicco all'aeroporto: ho incrociato il suo sguardo e mi sono resa conto che non provavo più amore per lui" conclude la Cipollari, ora pronta a ritrovare l'amore.

© Riproduzione Riservata.