Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over: video anticipazioni "Sei perfida", nuova lite in arrivo?

Uomini e Donne, oggi 16 febbraio 2018 in onda il Trono Over. Bacio tra Ida e Riccardo ma lui esce anche con Donatella, nuovi sospetti di Gemma su Anna e Giorgio.

16 febbraio 2018 Anna Montesano

Ida a Uomini e Donne

La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del Trono Over. Lasciamo per un attimo la questione Gemma, Giorgio e Anna perchè oggi ci si concentra su Ida e Sossio. Ida ha continuato a frequentare Riccardo ma, anche questa settimana, i problemi non sono mancati. La dama svela infatti che lui ha continuato a frequentare anche Donatella e non ne comprende il motivo, visto che tra loro le cose sono migliorate e lui è addirittura arrivato a farle importanti dichiarazioni d'amore. Tra Ida e Riccardo c'è stato anche un bacio, motivo per il quale la dama ha deciso di chiudere tutte le altre conoscenze che aveva in atto per stare sono con lui. Riccardo però ha continuato, nonostante questo, ad uscire anche con Donatella, lui dà le sue motivazioni e svela che Ida ogni settimana cambia versione. Clicca qui per vedere il video anticipazioni della nuova puntata.

SOSSIO E MELANIA, PRIMI OSTACOLI PER LA COPPIA?

Al centro dello studio si aggiunge poi anche Thomas con la stessa Donatella - che sta infatti frequentando e con la quale c'è stato anche un bacio - oltre a Grazia, con la quale uscirà a cena questa sera, e Valentina con la quale si è visto a colazione. Ida non ha intenzione di farsi da parte con Riccardo, intanto Angelo le chiede come intende gestire la loro conoscenza e lei ammette di trovarlo solo un buon amico, per questo chiude. Tocca così a Sossio sedere al centro dello studio, ma prima dell'ingresso di Melania parte una nuova accusa di Gemma nei confronti di Giorgio e Anna che, secondo lei, avrebbero una storia. Si torna poi a Sossio e Melania che, nonostante qualche difficoltà, continuano la conoscenza. Si conclude con la nuova diretta Facebook.

