Uomini e Donne/ Svolte per i tronisti: il bacio di Lorenzo e la decisione della redazione (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Svolte e primi baci in studio: Lorenzo sempre più vicino a Sara, Mariano a Federica. La redazione inoltre ha preso un'importante decisione

16 febbraio 2018 Anna Montesano

Lorenzo Riccardi, Uomini e donne

Nello studio di Uomini e Donne le cose per tronisti e corteggiatori si complicano e non poco. Con la nuova registrazione tenutasi ieri, i sospetti maggiori del pubblico dello show di Canale 5 sono diventati realtà perchè Lorenzo Riccardi, dopo essersi dichiarato per Nilufar Addati, è tornato sui suoi passi. Non solo è uscito in esterna con Sara Affi Fella, ma l'ha addirittura baciata, scatenando un vero e proprio caos in studio. Luigi, altro corteggiatore di Sara, ha lasciato lo studio e la stessa Nilufar è parsa fortemente delusa. Quella tenutasi ieri è stata la registrazione dei baci e dei ritorni perchè anche per Mariano Catanzaro, così come accaduto per Sara, è arrivato il primo bacio. Senza grandi sorprese, il tronista ha baciato Federica, la corteggiatrice per la quale sin dall'inizio ha manifestato una preferenza.

LA REDAZIONE DICE BASTA ALLE ANTICIPAZIONI

Come Luigi, anche Virginia Stablum ha lasciato lo studio quando ha scoperto che Nicolò Brigante ha deciso di far tornare Marta Pasqualato che ha infine deciso di tornare ad occupare il suo posto nello studio di Uomini e Donne. Gli equilibri, insomma, in questo trono classico - che risulta sicuramente uno dei più movimentati e discussi degli ultimi anni - si spostano e ci lasciano intravedere cosa importanti in vista delle scelte. Ma tra baci e ritorni, l'altra grande novità è la decisione della redazione di non concedere più al pubblico (almeno per ora) le anticipazioni pubblicate sul sito ufficiale, ma di far scoprire tutto ai telespettatori solo attraverso le puntate in onda giorno dopo giorno. Una decisione che piace ad alcuni ma non a molti altri.

© Riproduzione Riservata.