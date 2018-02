V PER VENDETTA/ Su Italia 1 il film con Natalie Portman (oggi, 16 febbraio 2018)

V per Vendetta, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 16 febbraio 2018. Nel cast: Hugo Weaving e Natalie Portman, alla regia James McTeigue. La trama del film nel dettaglio.

16 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST HUGO WEAVING

Il film V per Vendetta va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 16 febbraio 2018, alle ore 23.50. Una bella pellicola prodotta nel lontano 2005 grazie a una collaborazione congiunta tra case di produzione americane-tedesche e britanniche (Warner Bros, Virtual Studios, Silver Pictures). La pellicola diretta da James McTeigue si basa su un soggetto scritto da Alan Moore e David Lloyd, essa è stata sceneggiata ed adattata al grande schermo dalle sorelle Wachowski. Ottime le musiche dirette dal nostro connazionale Dario Marianelli per un film ascrivibile al genere dei film d'azione con connotazioni drammatiche, che vede tra il cast attori del calibro di Hugo Weaving e Natalie Portman.

V PER VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola si basa su una storia avvenuta nel Regno Unito, una nazione attraversata da innumerevoli tensioni. Qui nel 2015 viene fondato un nuovo partito politico denominato il Fuoco Norreno, i leader del nuovo soggetto politico sono riusciti a catalizzare il consenso cavalcando la paura dei cittadini di sua maestà, una volta saliti al potere hanno però cambiato radicalmente il loro programma e con l'aiuto della loro polizia segreta hanno tolto le libertà fondamentali ai cittadini. Adam Sutler il capo del movimento si è fatto nominare alto cancelliere, e ha instaurato di fatto un regime dittatoriale, limitando pesantemente le libertà personale dei cittadini. Dopo qualche anno di regime l'equilibrio viene sconvolto dall'ingresso in scena di V. Un misterioso uomo che agisce per spirito di libertà e si rifà a un cospiratore cattolico del 1605. In verità l'uomo è un personaggio che era stato sottoposto ad alcuni esperimenti biologici, da questi ne aveva tratto dei poteri incredibili ma allo stesso tempo aveva sacrificato la sua vita normale, essendone uscito orrendamente sfigurato. La sua vita fatta di battaglie contro il regime è costellata non solo dal pericolo che le sue azioniportano con se ma anche dall'amore. Quello che agli occhi dei cittadini è un eroe si imbatte infatti in Evey, una bella ragazza incontrata una sera è salvata da un tentativo di stupro da parte di quattro agenti della polizia segreta, con i violentatori che pagano con la vita la loro bravata. Il governo centrale intanto incarica l'ispettore capo Eric Finch per dare la caccia il castigatore mascherato. L'agente di polizia indaga su dei misteriosi delitti accreditati a V, ma scopre che essi sono stati effettuati dalla polizia segreta, con lo scopo di incastrare quello che è ormai diventato un vero e proprio eroe popolare acclamato dai cittadini di tutto il mondo. A un anno esatto dall'entrata in scena di V arriva l'epilogo della trama. L'uomo convince Evey ad aiutarlo in un attentato che farà saltare in aria il Parlamento la donna a malincuore accetta. Un treno viene lanciato a tutta velocità verso la sede ministeriale e qui esplode uccidendo V, ma purificando con il fuoco dell'incendio che ne consegue il parlamento dalla sporcizia che si era accumulata dopo l'entrata al potere del Fuoco Norreno. All'azione dell'eroe mascherato la popolazione acquisterà nuovamente la sua libertà, mentre l'uomo verrà ricordato come colui che salvò l'intera Nazione e forse il mondo dal soverchiante potere della dittatura.

