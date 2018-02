Valeria Marini / Video: balletto sexy per ricordare "Serata Mondiale" a '90 Special

Valeria Marini ha ricordato il suo successo negli anni '90 portando in scena una sexy coreografia realizzata nel programma "Serata Mondiale" ('90 Special)

16 febbraio 2018

Anche ieri sera, nel corso dell'appuntamento di 90 special, Nicola Savino ha celebrato il mito degli anni '90 con una serie di ospiti che si sono alternati nel corso dell'intera puntata. Fra i volti più amati di quel periodo, anche l'amatissima Valeria Marini, colei che proprio in quella decade ha ottenuto un successo stratosferico. Per ricordare al meglio gli anni '90 la "diva stellare" ha deliziato i presenti replicando una delle esibizioni di quel periodo che, più di tutte, è rimasta vivida nell'immaginario collettivo, quella realizzata nell'estate del '94 nel corso del programma "Serata mondiale". Lo show, in onda nelle ore notturne, raccontava in ogni puntata la lunga giornata dei mondiali Usa '94 e, nel corso della trasmissione, a deliziare il pubblico c'era anche Valeria Marini, che si esibiva portando in scena una sexy coreografia accompagnata da una piccola squadra di ballerini.

IL VIDEO DELLA COREOGRAFIA

Ospite di 90 Special, Valeria Marini ha ricordato il suo successo nel programma "Serata mondiale" replicando la coreografia realizzata proprio in occasione della celebre trasmissione sportiva. Sono in molti, infatti, a ricordare la sua esibizione sexy sulle note della sigla, quando la diva, con in mano un pallone da calcio, catalizzava l'attenzione del pubblico con una serie movenze sensuali. La Marini ha replicato quindi parte della coreografia nel salotto di Nicola Savino, dove ha avuto inoltre la possibilità di ripercorrere quegli anni e ricordare anche i colleghi che in quel periodo erano al suo fianco, una fra tutte Alba Parietti. "Serata mondiale", infatti, è stato uno dei tanti programmi che in quel periodo hanno consacrato il suo successo, assieme agli spettacoli realizzati con il Bagaglino, dove nel 1993 la showgirl divenne la nuova prima donna in sostituzione di Pamela Prati. Se vi siete persi la sua esibizione a '90 special, potete rivederla su Mediaset on Demand a questo link.

