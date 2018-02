1981: INDAGINE A NEW YORK/ Su Rai 4 il film con Jessica Chastain (oggi, 17 febbraio 2018)

1981: indagine a New York, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 17 febbraio 2018. Nel cast: Jessica Chastain e Oscar Isaac, alla regia J. C. Chandor. Il dettaglio della trama.

17 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai 4

NEL CAST JESSICA CHASTAIN

Il film 1981: indagine a New York va in onda su Rai 4 oggi, sabato 17 febbraio 2018, alle ore 23.30. Una pellicola drammatica del 2003 che è stata scritta e diretta da J. C. Chandor (Margin call, All is lost - Tutto è perduto, The brits are coming) e interpretata da Jessica Chastain (Miss Sloane - Giochi di potere, Interstellar, La signora dello zoo di Varsavia), Oscar Isaac (Star wars - Gli ultimi jedi, X-Men - Apocalypse, Ex machina) e David Oyelowo (Selma - La strada per la libertà, A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia, Jack Reacher - La prova decisiva). Il film 1981 - Indagine a New York, è stato già programmato all'interno dei palinsesti italiani e viene di nuov trasmesso nella seconda serata di oggi, sabato 17 febbraio 2018 su Rete 4. Vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

1981: INDAGINE A NEW YORK, LA TRAMA DEL FILM

Il 1981 è stato uno degli anni più violenti nella storia della città. Abel Morales (Oscar Isaac) è un piccolo imprenditore che commercia un olio combustibile. L'uomo ha sposato la figlia di un ex gangster (Jessica Chastain), ma non ha mai voluto avere nulla a che fare con la malavita organizzata ed è sempre riuscito a mantenersi pulito. L'azienda di Abel è però bersaglio di piccoli furti e alcuni fusti di olio gli vengono regolarmente sottratti. L'uomo sta ora per acquistare un deposito più grande, che permetterà alla sua azienda di fare un salto di qualità e diventare una grande fabbrica e non solo un'impresa a conduzione familiare. Mentre Abel deve fare i conti con i continui furti e con l'affare che rischia di sfumare a causa della sua mancanza di liquidità, l'uomo deve anche pensare ad un'accusa che pende sulla sua attività. Il processo sta giungendo alle sue fasi conclusive e Abel rischia una pena molto pesante. L'uomo sa di essersi comportato sempre in modo onesto ed irreprensibile ma questo potrebbe non essere sufficiente per salvarsi. In piena crisi a causa di queste continue minacce che arrivano da ogni lato, Abel si trova a mettere in discussione la sua incrollabile fede nell'onestà, mentre vede che attorno a lui dilagano la corruzione e la criminalità.

