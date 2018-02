Adua del Vesco è Marisella Fiore, l'attrice racconta a Verissimo la sua esperienza sul set di Furore 2

Adua Del Vesco, protagonista nella seconda stagione di Furore, oggi pomeriggio incontrerà Silvia Toffanin per parlare del suo ritorno sul set (Verissimo)

17 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Adua del Vesco è Marisella Fiore

Protagonista del secondo capitolo di Furore, in onda a partire da domani su Canale 5, Adua Del Vesco sarà ospite questo pomeriggio nel consueto appuntamento di Verissimo, dove avrà la possibilità di svelare al pubblico di Silvia Toffanin dettagli ancora inediti sulla sua nuova esperienza sul piccolo schermo. L'attrice, infatti, racconterà tutte le novità che porterà il suo personaggio nella celebre serie targata Mediaset, dove recita al fianco di Remo Girone, Giusi Cataldo, Alex Belli, Francesco Monte e Lorenzo Flaherty. Oltre a parlare del suo prossimo progetto televisivo, l'attrice avrà la possibilità di ripercorrere il suo recente passato con una serie di filmati realizzati per lei in esclusiva, ma non mancheranno anche le chicche di gossip sulla sua storia d'amore con Gabriel Garko, che negli ultimi mesi è finita al centro del gossip a causa di una presunta crisi mai confermata dai diretti interessati. (Agg. di Fabiola Iuliano)

UN LIETO FINE PER MARISELLA?

L’attrice Adua del Vesco ritorna splendida protagonista della prima serata di Canale 5 con la seconda stagione di Furore. Una fiction che vede l’attuale compagna di Gabriel Garko nelle vesti di Marisella Fiore. Una donna che in questa seconda stagione farà i conti non solo con la rabbia e la voglia di vendetta per la morte dell’amato Vito ma anche con un nuovo amore che sembra essere Saro, il fratello di Vito. A svelare parte della trama è stata la stessa Adua Del Vesco nel corso di una intervista rilasciata a Tv Sorrisi & Canzoni rimarcando come alla fine per il proprio personaggio arriva un lieto fine che lei spera possa essere tale anche nella sua vita reale: “Gli stati d’animo altalenanti sono una costante per me. Per fortuna nella storia, e spero nella mia vita, arriva il lieto fine”. Resta da capire se il lieto fine sia riferito all’amore scoppiato con Saro o se invece ci saranno altri sviluppi.

MARISELLA FIORE, FLIRT CON SARO

Nella stessa intervista rilasciata a Tv Sorrisi & Canzoni, Adua del Vesco ha raccontato come nella fiction l’amore con Saro sarà motivo di discussioni con Giuseppina, la vecchia fidanzata nonché sorella della stessa Marisella. L’attrice nello specifico ha sottolineato: “Se ci sarà una donna che non prenderà bene l’amore tra Saro e Marisella? Esatto. Si tratta di Giuseppina, la fidanzato di Saro , che è mia sorella nella fiction. Si infuria, ha ragione a essere gelosa. Sa anch’io ho una sorella, Francesca, che vive a Messina. Finora non abbiamo litigato per un uomo, ma nella vita mai dire mai”. Da sottolineare che il ruolo di Saro è affidato a Massimiliano Morra che ironia della sorta in passato è stato legato sentimentalmente alla Del Vesco. Il diretto interessato ha assicurato ai microfoni di Di Più che i loro trascorsi non hanno influenzato il lavoro: “Tra me e Adua è rimasto un buon rapporto, fatto di stima e di rispetto. E non abbiamo problemi a lavorare insieme: siamo due professionisti e sul set lei è una collega come le altre”. Probabilmente non la penserà alla stessa maniera Gabriel Garko che per stessa ammissione di Adua del Vesco, sembra essere abbastanza geloso (clicca qui per leggere l’intervista dell’attrice in cui parla del loro rapporto).

© Riproduzione Riservata.