Alex Casademunt/ Chi è l'ex fidanzato di Rocio Morales? "Presto tornerà con me!" (Verissimo)

Alex Casademunt, chi è l'ex fdanzato di Rocio Munoz Morales? La donna sarà ospite insieme a Raoul Bova nel salotto di Canale 5 per parlare con Silvia Toffanin. (Verissimo)

La storia d'amore fra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova non ha avuto come vittima solo l'ex moglie dell'attore, Chiara Giordano, ma anche l'ex fidanzato dell'attrice spagnola. Alex Casademunt è entrato in modo diretto nella bufera mediatica che ha visto il mondo del gossip scagliarsi contro la neo coppia, lanciando pesanti accuse a Morales e sottolineando di essere sicuro che la donna sarebbe ritornata da lui in tempo record. E non solo, perché a distanza di due anni dalla fine del loro fidanzamento, Casademunt ha rivelato in un'intervista al settimanale Chi che i rapporti fisici fra lui e Rocio non erano di certo terminati con l'entrata in scena di Bova.

Dichiarazioni mai confermate dalla diretta interessata, ma che ha permesso alle testate di gossip di alimentare ancora di più il fuoco che ha sempre incendiato la coppia Bova/Morales. L'attrice e l'ex fidanzato si sarebbero infatti rivisti otto mesi dopo la loro separazione, subito dopo un viaggio di Rocio a Istanbul ed a cui avrebbe fatto seguito un nuovo incontro a Los Angeles. Parole forse fin troppo scottanti, che non sono mai state confermate dall'attrice ed a cui Rocio ha risposto con l'avvocato, ma che sono state sufficienti per gettare una nuova ombra sulla coppia di artisti.

LA VITA E LA CARRIERA DI ALEX CASADEMUNT

Cantautore e attore, Alex Casademunt sembra ormai aver trovato la sua dimensione al fianco di un'altra donna. L'anno scorso ha annunciato infatti che avrebbe voluto diventare presto padre, grazie alla relazione con una 23enne di Barcellona, conosciuta l'anno precedente in un ristorante. E sembra proprio che Laia, la nuova fidanzata, abbia esaudito subito il suo desiderio. Come sottolineato da Casademunt al settimanale spagnolo Lecturas, il cantante è diventato papà di una bambina. Non è andata bene invece con Laia, con cui ha interrotto la relazione lo scorso agosto. Fra i due tra l'altro non sarebbe finita bene, come già accaduto in tante altre relazioni di Casademunt, ma la notizia non è mai stata confermata dal cantante. Nel frattempo, l'artista spagnolo sembra aver deciso di intraprendere una nuova avventura in madre patria: sarà fra i concorrenti di Supervivientes 2018, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi che solitamente va in onda attorno al mese di maggio.

