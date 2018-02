Amadeus i pantaloni si strappano in diretta/ I Soliti Ignoti, il conduttore imbarazzato si copre con la giacca

Amadeus, i pantaloni si strappano in diretta a I Soliti Ignoti. Il conduttore imbarazzato si copre con la giacca, il pubblico alle sue spalle ride. Le ultime notizie sulla disavventura

17 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Amadeus, i pantaloni si strappano in diretta

Disavventura in diretta per Amadeus durante la nuova puntata de “I Soliti Ignoti”. Mentre la concorrente scrutava le persone “ignote”, il conduttore si è piegato e si sono udite grosse risate in studio. È stato quindi costretto a spiegare il motivo di tanta ilarità in studio: “Qui stanno ridendo tutti perché mi si sono strappati i pantaloni”, ha rivelato Amadeus, scoppiando anche lui a ridere. Un sorriso imbarazzo quello del presentatore, mentre il pubblico dietro a lui continuava a ridere per quanto accaduto. Poi il conduttore ha preso la situazione in mano, anzi la giacca. Se l'è infatti tolta per legarla alla vita, così da coprire lo strappo che si è creato nella parte posteriore dei pantaloni. E allora complimenti ad Amadeus per come ha saputo gestire il problema senza lasciarsi condizionare. Infatti ha continuato a condurre “I Soliti Ignoti” mentre sui social partivano i commenti sulla sua disavventura.

AMADEUS, I PANTALONI SI STRAPPANO IN DIRETTA

«Amadeus che si piega e gli si strappano i pantaloni... Grande Ama!», scrive un utente su Twitter commentando in diretta quanto accaduto al conduttore durante la nuova puntata de “I Soliti Ignoti”. «I soliti ignoti, a Amadeus gli si sono rotti i pantaloni, era ora che se le levasse, porta sempre lo stesso vestito», scrive un altro internauta. Insomma, questa scena non è sfuggita a nessuno: «E i pantaloni di #Amadeus hanno fatto TRAAAC». Una scena imperdibile quindi. «No vabbè ai soliti ignoti ad Amadeus chinandosi gli si sono strappati i pantaloni e dietro di lui c'è una sciura nel pubblico che non smette di ridere», scrive un altro telespettatore sui social. Chissà se poi Amadeus avrà voglia di commentare quanto accaduto nella puntata di oggi, sabato 17 febbraio 2018, a “I Soliti Ignoti”.

© Riproduzione Riservata.