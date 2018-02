Amici 17/ Nuove eliminati in diretta? Sfida di Irama e la prova dei Black Soul Trio

Amici 17, oggi 17 febbraio 2018 nuova diretta su Canale 5. I Black Soul Trio a rischio eliminazione. Nuova sfida tra le squadre del Ferro e del Fuoco e

17 febbraio 2018 Anna Montesano

Matteo dei Black Soul Trio

Si è conclusa una nuova settimana per gli allievi della scuola di Amici e oggi è il momento di una nuova diretta, con nuove sfide tra le squadre del Ferro e del Fuoco, nuove polemiche e, molto probabilmente, nuovi abbandoni. La nuova diretta di Amici potrebbe iniziare con l'esame di Matteo e dei Black Soul Trio. La situazione per il frontman della band è però molto particolare: Matteo ha infatti ricevuto da Carlo Di Francesco un compito, una canzone "Miserere" da cantare però non insieme agli altri elementi della band, ma da solo, come un cantante solista. Un compito che ha spiazzato il leader dei Black Soul Trio, che ha inizialmente dichiarato di essere propenso a rifiutare. "Mi sembra un modo subdolo per dividerci" hanno dichiarato poi gli altri due elementi della band, furiosi per la richiesta di Di Francesco e convinti del fatto che Matteo non avrebbe dovuto accettare.

GLI SCHIERAMENTI DELLE SFIDE

A detta dei ragazzi, il professore riterrebbe valido il frontman più dell'intera band e pare voglia proporlo al serale da solo, come Matteo e non come Black Soul Trio. La decisione però la scopriremo soltanto oggi, nel corso della nuova diretta del talent di Canale 5. Intanto per le sfide i due capitani, Einar e Biondo, hanno deciso chi schierare. Per la squadra del Fuoco si esibiranno: Irama, Vittorio, Grace e Luca (oltre alle sfide decise dai professori); per quella del Ferro invece: Zic, la nuova arrivata Sephora, Einar stesso e Daniele. Ci sarà anche una sfida richiesta da Irama che lo vedrà contro i The Jab.

POLEMICHE E NUOVE ELIMINAZIONI

Non mancheranno polemiche nella puntata di oggi, così come non sono mancate in sala relax dopo la scelta dei due capitani. In particolare da parte di Bryan, sicuro di conquistare il punto qualora fosse stato schierato. Da parte anche di Luca Vismara, convinto invece che Emma era un'allieva da schierare vista la sua bravura. Ricordiamo, inoltre, che alla fine delle due sfide potrebbero esserci nuove eliminazioni. Chi dovrà abbandonare la scuola e la possibilità di conquistare un posto al serale? Lo scopriremo tra poche ore.

© Riproduzione Riservata.