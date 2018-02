BARBARA DE ROSSI E SIMONE FRATINI/ Foto, l'attrice insieme al suo compagno: terzo matrimonio in vista?

Barbara De Rossi e Simone Fratini: l'attrice e conduttrice de Il Terzo Indizio ha condiviso sui social network una foto che la ritrae insieme al suo compagno attuale.

17 febbraio 2018 Fabio Morasca

Barbara De Rossi e Simone Fratini (Facebook)

Barbara De Rossi, attrice e conduttrice de Il terzo indizio, programma in onda su Rete 4, ha condiviso sui social network una foto che la ritrae in compagnia del suo compagno attuale, l'imprenditore ed ex modello Simone Fratini. La foto è stata condivisa sul profilo ufficiale Instagram e anche sulla pagina ufficiale Facebook. La foto in questione è stata accompagnata dalla seguente didascalia: "E poi... rincorrerci... e stare insieme... #noi #love #stareinsieme #life #instagood #amoremio #time #happy". L'immagine è stata commentata positivamente da tante sostenitrici dell'attrice romana. La coppia, infatti, ha ricevuto molti complimenti, soprattutto su Facebook ("Stupendi", "Bellissima coppia", "Favolosi", "Che belli che siete", "Ma quanto siete belli", "Viva l'amore"). Stando ad un'indiscrezione pubblicata su Novella 2000 nel settembre scorso, Barbara De Rossi e Simone Fratini sarebbero molto vicini al matrimonio: l'attrice e l'imprenditore, infatti, avrebbero già visitato alcune location in Puglia per scegliere il luogo dove sposarsi.

TERZO MATRIMONIO PER BARBARA DE ROSSI?

Per Barbara De Rossi, si tratterebbe del terzo matrimonio, dopo le prime nozze con Andrea Busiri Vici, celebrate nel gennaio 1988 (la coppia divorziò successivamente nel 1990), e dopo il secondo matrimonio con il ballerino e coreografo serbo Branko Tesanovic, celebrato nel 1995. Dal matrimonio con quest'ultimo, Barbara De Rossi ha avuto la figlia Martina, nata precisamente il 10 ottobre 1995. L'attrice e il ballerino si sono successivamente separati nell'aprile 2010. L'attuale compagno della conduttrice de Il terzo indizio, invece, come già anticipato, è un'imprenditore fiorentino con un passato da modello. Tra la De Rossi e Fratini ci sono undici anni di differenza: l'attrice, infatti, ha 57 anni mentre l'imprenditore ne ha 46. La loro storia d'amore fu scoperta nel 2015 dal settimanale Diva e Donna che pubblicò le prime foto della nuova coppia. All'epoca, l'attrice era reduce da un'altra relazione, con il giornalista Manuel Parlato. La vita sentimentale di Barbara De Rossi ha tenuto banco sui media anche a causa della turbolenta storia con il cantante Anthony Manfredonia.

