BEAUTIFUL / Zende riporta alla ragione Nicole? (Anticipazioni 17 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 17 febbraio: Zende cerca di convincere Nicole a firmare i documenti per l'adozione di Lizzie, ma Julius è di parere contrario...

17 febbraio 2018 Redazione

Beautiful

La programmazione di Beautiful prosegue anche oggi, sabato 17 febbraio, alle ore 13:40 ovvero prima di Amici di Maria De Filippi. Si ripartirà dalle riflessioni di Nicole riguardo la firma dei documenti per l'adozione di Lizzie. Maya le ha chiesto, con maniere abbastanza dure, di completare l'iter della rinuncia della piccola ma a causa dei suoi problemi di sterilità, Nicole ha chiesto del tempo per riflettere. Dal colloqui con il padre Julius, la situazione è andata persino peggiorando: l'uomo, che in passato ha sempre espresso la sua contrarietà nei confronti della gravidanza surrogata, ha infatti consigliato alla figlia minore di non rinunciare alla piccola, che rappresenterà per lei l'unica possibilità di realizzare il suo sogno di diventare mamma. La tensione sarà comprensibilmente molto alta e ognuno dei diretti interessati a questa vicenda prenderà posizione: Rick e Maya saranno molto preoccupati in quanto la mancata firma potrebbe rappresentare per loro la perdita della bambina. E anche Zende avrà il suo punto di vista sulla questione.

Beautiful: Zende aiuta Nicole a decidere

Nella puntata di Beautiful di oggi, l'ultima della settimana, l'indecisione di Nicole sarà grande protagonista, causando contrasti all'interno della famiglia Avant - Forrester. Dopo essersi confrontato con Rick, Zende si schiererà a sorpresa dalla parte dei genitori adottivi di Lizzie: Nicole aveva fatto loro una promessa e ora non può tirarsi indietro come se nulla fosse accaduto. Ecco perché cercherà di riportare alla ragione la moglie, cercando di tranquillizzarla riguardo il loro futuro insieme. Mentre la situazione andrà via via complicandosi, nell'episodio di questo pomeriggio ci sarà spazio anche per l'amore: protagonisti di un momento molto felice saranno Sally e Thomas, più che mai innamorati e decisi a creare una famiglia insieme. Anche la collaborazione alla Spectra Fashions comincerà a dare i suoi frutti, con la nascita dei primi bozzetti che potrebbero riportare al successo il brand appartenuto all'indimenticabile Sally Senior.

