BIBI BALLANDI/ Oggi i funerali, sfilata di vip alle esequie: da Fiorello a Michelle Hunziker, "era unico"

Bibi Ballandi: si sono svolti oggi i funerali dell'impresario televisivo morto a Imola giovedì scorso. Sfilata di personaggi famosi alle esequie: le dichiarazioni di chi ha deciso di parlare

Bibi Ballandi insieme a Fiorello (foto da Twitter)

Sfilata di vip ai funerali di Bibi Ballandi, il manager dei vip morto giovedì scorso ad Imola, all'età di 71 anni. E d'altronde non avrebbe potuto essere altrimenti, dal momento che molti di questi personaggi devono la loro popolarità proprio a Ballandi. Come riferito da Il Resto del Carlino, tra i volti noti che questa mattina si sono presentati nella parrocchia di Santa Maria a Baricella, paese natale di Bibi, c'erano Michelle Hunziker, Simona Ventura, Paola Cortellesi, Gigi D'Alessio, Gianni Morandi, Pierferdinado Casini, Nicoletta Mantovani, Roberto Bolle, Gaetano Curreri, Giorgio Panariello, Alba Parietti e Orietta Berti. Quest'ultima ha deciso di rilasciare una breve dichiarazione in ricordo di Ballandi:"Era unico - ha detto - non ce ne sarà un altro come lui". Commosso anche il ricordo di Gigi D'Alessio:"Un grande uomo, un grande uomo di fede e un grande professionista. Era il papà di tutti noi".

FIORELLO E GIANNI MORANDI

Alle esequie di Bibi Ballandi era presente anche Gianni Morandi, arrivato nella parrocchia di Santa Maria a Baricella in compagnia della moglie Anna, che ha deciso però di non rilasciare alcuna dichiarazione. Atteso anche Fiorello, che una volta appresa la notizia della scomparsa di Ballandi ha deciso di sospendere per due giorni il suo nuovo programma radiofonico su Radio Deejay. Parole di stima per l'impresario televisivo sono state espresse anche dall'arcivescovo Zuppi, attraverso monsignor Ernesto Vecchi:"Bibi ha lasciato tanto di sé. La terra finisce là dove comincia il cielo, cantava un poeta. Bibi ha cantato fino alla fine in terra perché ha amato". Già nella giornata di ieri, comunque, erano stati in tanti a voler salutare per l'ultima volta Ballandi, nella camera ardente allestita ad Imola. Tra i primi ad arrivare l’oncologo Antonio Maestri, amico del manager oltre che suo medico curante fino agli ultimi istanti. Tra i molti volti noti pure quello del mago Casanova.

