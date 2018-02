Ballando con le stelle 2018/ Concorrenti e news: Porcella, Giorgi, Stefania Rocca tra i concorrenti

Milly Carlucci ufficializza i primi concorrenti di Ballando con le stelle 2018: da Eleonora Giorgi a Stefania Rocca passando per Nathalie Guetta e Francisco Porcella

17 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Francisco Porcella a Ballando con le stelle 2018

Ballando con le stelle, edizione 2018, aprirà ufficialmente i battenti sabato 3 marzo. La nuova stagione sarà anticipata da 5 speciali, in onda, dopo il Tg1 delle 13:30 (al posto di Zero e Lode di Alessandro Greco), per conoscere i nuovi concorrenti e l'assegnazione dei vari maestri. Il primo nome, svelato da Milly Carlucci, all'interno dei Soliti Ignoti - Il Ritorno, è quello di Nathalie Guetta, l'amatissima Natalina di Don Matteo. L'attrice francese, 60 anni, è la sorella del dj David. E' sposata con Yudiel Sanchez, di origine cubana, conosciuto durante un viaggio nel 2007. La morte di Bibi Ballandi ha fatto slittare l'annuncio, a UnoMattina e L'Eredità, degli altri protagonisti del talent show di Rai1: "Milly è molto provata. Bibi era il suo produttore ma anche un caro amico. È dispiaciuta per il modo in cui ha ricevuto la tragica notizia. Lo svelamento del cast di @Ballando_Rai è rimandato andrà in onda solo @LEredita già registrata. Ciao Bibi come faremo senza di te?". All'interno del contenitore mattutino condotto da Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi, è stato ufficializzato il convolgimento dell’attrice Eleonora Giorgi, protagonista di pellicole di successo come Borotalco, Sapore di mare, Compagni di scuola, Mani di fata. E di fiction come Lo Zio d'America. Recentemente, è stata vista in tv, su Rai2, ne Le Spose di Costantino.

FRANCISCO PORCELLA E STEFANIA ROCCO A BALLANDO CON LE STELLE 2018

Francisco Porcella è uno dei protagonisti dell'edizione 2018 di Ballando con le stelle. L'annuncio ufficiale è stato dato nel corso di UnoMattina ("Sì. Anche se ho molto da imparare" - a proposito del suo rapporto con il ballo in un'intervista rilasciata a L'Unione Sarda di qualche giorno fa): è un atleta di origini italo-americane, vincitore dell’Oscar del surf, cavalcando un'onda alta 22 metri a Nazarè, in Portogallo. E' stato scelto, assieme, a Marco Borriello, come testimonial per la nuova campagna di Intimissimi. La Carlucci, invece, a L'Eredità dell'amico Fabrizio Frizzi, ha ufficializzato il nome di Stefania Rocca, conosciuta dal pubblico televisivo, per le sue partecipazioni in fiction di successo come Tutti pazzi per amore, Una grande famiglia e Di padre in figlia. A questi vanno, aggiunti, i già certi Massimiliano Morra, da domenica 18 febbraio, protagonista della seconda stagione di Furore e volto amatissimo dalle telespettatrici di Canale 5 per i suoi ruoli ne Il Bello delle donne - Alcuni anni dopo, Il Peccato e La Vergogna: e, ancora, Giovanni Ciacci, esperto di moda e costume, nel cast fisso di Detto fatto della Balivo. Confermata anche la giuria, presieduta da Carolyn Smith con Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

BALLANDO CON LE STELLE: GIOVANNI CIACCI IN GARA CON UN UOMO?

Giovanni Ciacci, concorrente dell'edizione 2018 di Ballando con le stelle, quasi sicuramente ballerà con un uomo. E' questa l'indiscrezione, riportata dal settimanale Spy, secondo cui l'esperto di look di “Detto fatto” che si esibirà, per la prima volta nella storia del programma, in coppia con un ballerino, vale a dire uno dei maestri professionisti della scuderia di Milly Carlucci scelto tra Raimondo Todaro, Samuel Peron e Maykel. Fonts. Una scelta forte per un programma in prima serata su Raiuno, ma anche al passo con i tempi. Sicuramente una grande novità che farà discutere dopo 13 anni di messa in onda. Si parla anche di un esordio shock con una rumba sensuale che si conclude con un bacio. "Le associazioni contrarie a questa scelta - continua Spy - sono già sul piede di guerra e forse anche per questo la messa in onda del programma slitta di una settimana, per capire come conciliare una scelta moderna e provocatoria con le diverse sensibilità". Ricordiamo che, due anni fa, Mauro Coruzzi, nelle vesti di Platinette, partecipò al talent show di Rai1 in coppia con Todaro. Le grandi rivoluzioni, anche sul piccolo schermo, vanno fatti a piccoli e graduali passi?!

