Biondo Vs Zic/ Amici 17, Einar si inserisce nella discussione: è caos tra i cantanti!

Biondo Vs Zic ad Amici 17 dopo le dichiarazioni del cantautore durante la diretta di sabato scorso. Einar si inserisce nella discussione ed è caos tra i cantanti! Ecco cosa è successo

17 febbraio 2018 Hedda Hopper

Zic, Amici 17

Caos tra i cantanti in settimana dopo quello che è successo nella diretta di sabato scorso. Ancora una volta al centro c'è Zic reo di non essere davvero chiaro fino in fondo con gli altri ragazzi di Amici 17. Proprio nella diretta di sabato scorso, il cantautore è stato al centro dello studio per una sfida e per una discussione con Rudy Zerbi che lo ha invitato a dire la sua sui suoi compagni dopo una sua battuta infelice "Tutti stonato, chi più e chi meno". Per uscire dall'imbarazzo della cosa, Zic si è voltato verso i suoi compagni per dire, alla fine, che tutti stonano lo fa Irama, lo fa Biondo, tutti lo fanno tranne la perfetta Carmen e tranne Emma. Questione risolta quindi? No visto che Irama si è infastidito e lo ha detto subito in diretta creando scompiglio. Il nuovo arrivato non ci sta e non ha intenzione di farsi giudicare da Zic tanto da invitarlo a non parlare degli altri, non in questo modo. La questione aveva fatto ricredere Biondo che si era detto contento di come si era comportanto quello che credeva l'amico.

BIONDO VS ZIC: "SEI UN INFAME"

Tutto è cambiato in questa settimana e, in particolare, in una delle ultime puntate quando la redazione mostra ai cantanti il momento in cui Alessandro (The Jab) e Zic dicono la loro sulla performance di Biondo su una cover. Risatine e parole poco gentili nei confronti del biondo romano "reo" di essere migliorato ma di poco e di essere quasi "poverino" per via della sua performance. Dopo un minuto, Zic si rimangia quello che ha detto e si complimenta con l'amico ed è proprio questo che da fastidio a quest'ultimo che decide così di sfidarlo nella diretta di oggi pomeriggio. I due si scontreranno in una gara di inediti per chiarire le cose e far capire una volta per tutte chi è il migliore tra loro, redazione permettendo. Questione risolta quindi? Anche in questo caso dobbiamo dire no visto che Zic non ha compreso la sua richiesta mentre Biondo continua a ripetere che è proprio il suo modo di fare che lo infastidisce, il suo modo di essere infame con tutti.

EINAR AFFRONTA ZIC, IL VIDEO DEL MOMENTO

Nella discussione si è inserito anche Einar che ha perso davvero le staffe, proprio per la prima volta, per colpa di Zic e delle sue dichiarazioni. I due cantanti discutono animatamente visto che il cantautore è convinto che Einar voglia solo farsi notare visto che ancora non è né carne e né pesce e non abbia trovato una sua impronta per una possibile carriera. Le sue parole colpiscono Einar convinto che il suo modo di fare sia sbagliato e che, soprattutto, i due abbiano davvero poco da spartire per il loro essere così diversi. Einar si arrabbia, si avvicina minaccioso e poi passeggia nervosamente in sala chiarendo il fatto che Zic guarda spesso Alessandro alla ricerca di una sorta di complice: "Forse sei tu che sei abituato a cercare appigli" replica Zic e la temperature sale alle stelle. Clicca qui per vedere il video del momento.

