C’è posta per te/ Anticipazioni e ospiti: Ermal Meta, Fabrizio Moro, Laura Chiatti e Marco Bocci (5 puntata)

C'è posta per te, anticipazioni: la quinta puntata del people show condotto da Maria De Filippi, ospiterà Ermal Meta, Fabrizio Moro, Laura Chiatti e Marco Bocci.

17 febbraio 2018 Valentina Gambino

C'è posta per te

Dopo una settimana di pausa "forzata", questa sera torna il people show più amato della TV: C'è posta per te. Maria De Filippi in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, sarà come sempre la regina indiscussa delle storie strappalacrime e ci racconterà ancora una volta storie di famiglie e innamorati che, per un motivo o per un altro, hanno avuto modo di litigare mettendo da parte il loro affetto. Lo scorso sabato è andata in onda la finale del Festival di Sanremo 2018 e saggiamente la rete ha pensato bene di mettere in pausa il programma per una settimana, in attesa che il fenomeno 'sanremese' si fosse un poco placato. Come sempre in studio, ci sarà spazio per la famosa busta, 'attrazione' numero uno dell'intera trasmissione. Ancora una volta, ci sarà modo di vedere dei protagonisti alle prese con problematiche familiari e amori finiti per colpa di tradimenti e bugie. Maria per quanto riguarda gli ascolti, viaggia serenamente verso la conquista del primo posto, senza rivali alcuni. Scopriamo a seguire, anticipazioni ed ospiti della nuova puntata che prenderà il via stasera, dalle 21.15 circa, in onda come sempre su Canale 5.

Ermal Meta e Fabrizio Moro ospiti

Quella che andrà in onda stasera sarà la quinta puntata della nuova stagione di C’è posta per te che continua a macinare ascolti nel prime time di Canale 5 e torna dopo la tipica settimana di pausa dovuta al Festival di Sanremo, in occasione del quale da anni Mediaset scende in campo con una programmazione del tutto innocua. La busta in studio, rappresenta una vera speranza per la gente comune che si rivolge alla conduttrice televisiva, spinta dalla necessità di ritrovare affetti mai dimenticati, di dichiarare i sentimenti ai propri cari o semplicemente di ricostruire dal principio legami familiari un poco troppo complicati. In studio con Maria De Filippi stasera, direttamente dal Festival, il pubblico del programma avrà modo di vedere Fabrizio Moro ed Ermal Meta, i vincitori della 68esima edizione con il brano “Non mi avete fatto niente”. L’inedito duo nutre anche un sentimento di stima e affatto nei confronti della conduttrice in quanto entrambi, hanno partecipato ad Amici (uno nel ruolo di docente, l’altro invece, come giudice del serale).

C’è posta per te: anche la coppia Bocci-Chiatti da Maria

Nell’attesa di scoprire se Ermal Meta e Fabrizio Moro canteranno nel corso della loro ospitata televisiva con C’è posta per te, ricordiamo anche l’altra coppia di ospiti del programma in onda nel prime time della rete ammiraglia Mediaset. Laura Chiatti insieme al marito Marco Bocci, saranno protagonisti di una commovente storia che li vedrà vicini, per svelare nuove emozioni. Anche loro nutrono un forte sentimento di affetto e stima per Maria De Filippi. Come sempre, C’è posta è seguitissimo anche sui social. Ecco perché, per chiacchierare online con gli estimatori del programma, vi basterà far seguire i vostri pensieri dall’hashtag ufficiale: #CePostaPerTe. In alternativa, potete seguire il people show anche attraverso streaming, sia sul portale web di Mediaset.it oppure scaricando la relativa applicazione per tutti i sistemi operativi e da potere sfruttare anche in mobilità disponendo di una buona connessione dati. L’appuntamento con la quinta puntata di C’è posta per te è quindi rinnovato per oggi, sabato 17 febbraio, a partire dalle 21.15 circa.

