CHIARA FERRAGNI VS ROBERTO CAVALLI / Le pesanti accuse dello stilista: "Cosa ti è successo?"

Roberto Cavalli si è espresso contro Chiara Ferragni, criticando pesantemente una sua recente foto. Quali i motivi di una simile dichiarazione che ha scatenato un polverone sul web?

17 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Chiara Ferragni e Fedez

La nascita del primogenito di Chiara Ferragni e Fedez si avvicina: mancano solo alcune settimane al parto e la famosa fashion blogger continua ad essere molto attiva nei social network, pubblicando su Instagram nuove foto in cui appare con il suo fisico decisamente cambiato. Nonostante sia ancora magrissima, infatti, la futura mamma mostra con grande soddisfazione il suo pancione, dicendosi soddisfatta anche per il suo seno decisamente più abbondante. E proprio una delle sue ultime foto, nelle quali appare in primo piano con un reggiseno Intimissimi, sta scatenando un gran polverone nei social network, in seguito ad alcune dichiarazioni del regista Roberto Cavalli. Quest'ultimo sembra non avere particolarmente gradito il nuovo aspetto della 'Blonde Salade' arrivando a criticarla in modo pesante: "Eri bellissima, cosa ti è successo?". Parole che sono state riportate da vari profili web e che al momento appaiono prive di spiegazione...

Chiara Ferragni e le critiche di Roberto Cavalli

Da uno dei profili di Roberto Cavalli è arrivata una dura critica nei confronti dell'aspetto di Chiara Ferragni, considerata dallo stilista meno attraente di un tempo. Ma davvero è possibile dire questo ad una donna incinta? Le parole appaiono fin troppo dure, tanto che molti followers della fashion blogger sono subito corsi in sua difesa, criticando a viso aperto Cavalli: "Ha forse rifiutato qualche tuo vestito?" o ancora "Ma come fai a dire che non è bella, è stupenda". Eppure, nonostante il gran polverone mediatico, c'è qualcosa che non ci convince. Chiara è una cliente di Roberto Cavalli e, a meno che non sia accaduto qualcosa tra loro, è difficile pensare che lo stilista la attacchi così, rischiando di perdere un'icona tanto amata soprattutto tra le giovani generazioni. Il commento arriva inoltre non dal suo profilo Instagram ufficiale, contrassegnato dalla lettera V (di verificato) quando piuttosto da uno personale o, per meglio dire, non ufficiale. Potrebbe dunque trattarsi di una clamorosa fake news: voi che ne pensate?

