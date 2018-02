CLAUDIA GERINI È INCINTA? / Con Andrea Preti aspetta il terzo figlio?

Claudia Gerini è in attesa del suo terzo figlio? Le voci di una possibile gravidanza, frutto dell'amore per il compagno Andrea Preti, si fanno sempre più insistenti.

17 febbraio 2018

Un nuovo fiocco rosa o azzurro starebbe per arrivare nella vita di Claudia Gerini. A darne notizia è una fonte vicina al sito web 'Leggo', secondo la quale l'attrice sarebbe incinta da Andrea Preti, il suo attuale compagno conosciuto al grande pubblico televisivo italiano per la sua partecipazione a L'Isola dei famosi. Il modello ventinovenne è di ben 18 anni più giovane della Gerini, differenza d'età che non sembra rappresentare un problema per la coppia. Dalla scorsa estate, infatti, Claudia e Andrea appaiono insieme su social network e riviste, dimostrando di avere un rapporto felice ed affiatato nonostante i 18 anni che li separano. Il nuovo bebé in arrivo sarebbe il terzo figlio della Gerini, che è già mamma di Rosa, nata dal suo matrimonio con Alessandro Enginoli e di Linda, frutto della relazione con il cantante dei Tiromancino Federico Zampaglione. Per il momento, la coppia non smentisce né conferma la notizia.

La relazione tra Claudia Gerini e Andrea Preti prosegue per il meglio e presto potrebbe allietarsi dall'arrivo di un bebé. La stessa attrice qualche mese fa aveva confessato in un'intervista al Corriere della Sera di essere molto felice al fianco del suo nuovo compagno e di non essere affatto preoccupata della differenza d'età: "Sono un diesel, in amore ho bisogno di tempo. Alla fine, ho ceduto al corteggiamento all'antica di un ragazzo dalle molte qualità e talenti. Ho cercato di capire se lui poteva dare a me e io a lui. Per il resto, vivo giorno per giorno e faccio ogni scelta pensando che sono madre di due figlie". Non è solo l'amore a riempire di soddisfazioni l'attrice, che solo qualche giorno fa ha ottenuto un importante riconoscimento anche dal punto di vista professionale. La sua recitazione nel film dei Manetti Bros 'Ammore e malavita' le ha valso infatti una nomination ai David di Donatello 2018 come Migliore attrice non protagonista.

