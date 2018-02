CONAN IL DISTRUTTORE/ Su Rete 4 il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 17 febbraio 2018)

Conan il distruttore, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 17 febbraio 2018. Nel cast: Arnold Schwarzenegger e Olivia D'Abo, alla regia Richard Fleischer. Il dettaglio.

17 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ARNOL SCHWARZENEGGER

Il film Conan il distruttore va in onda su Rete 4 oggi, sabato 17 febbraio 2018, alle ore 23.15. Una pellicola fantasy del 1984 che è stata diretta da Richard Fleischer (20.000 leghe sotto i mari, Viaggio allucinante, 2022 - I sopravvissuti) e interpretata da Arnold Schwarzenegger (Terminator, Predator, Commando), Grace Jones (007 - Bersaglio mobile, Il principe delle donne, Wolf girl) e Olivia D'Abo (Una squadra di classe, Fusi di testa 2 - Waynestock, la serie tv Blue jeans). Il film non è direttamente collegato al precedente film dedicato a Conan e può essere considerato una pellicola indipendente, non solo un sequel. Il personaggio di Conan il barbaro è stato creato nel 1932 dal romanziere Robert E. Howard. Il soggetto del film è stato scritto da Roy Thomas, scrittore di fumetti che per anni si è occupato anche della serie a fumetti di Conan edita dalla Marvel Comics. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CONAN IL DISTRUTTORE, LA TRAMA DEL FILM

Conan (Arnold Schwarzenegger) e Malak (Tracey Walter), suo compagno d'avventure, vengono portati dalla regina Taramis (Sarah Douglas), che ha un accordo da proporre al barbaro. La regina chiede a Conan di ritrovare una gemma magica e il corno che può risvegliare Dagoth, il dio degli incubi. In cambio Taramis resusciterà l'amore di Conan, Valeria, morta tragicamente. Il barbaro accetta, così lui, Malak e la Principessa Jehnna (Olivia D'Abo), l'unica in grado di toccare la gemma magica, partono per l'avventura. Al gruppo si aggiungono Akiro (Makoto Iwamatsu), vecchio compagno di Conan, Zula (Grace Jones) e Mombaata (Wilt Chamberlain), una delle guardie della regina inviata per monitorare i progressi della ricerca. Il gruppo è in marcia verso il castello di Toth-Amon, un perfido stregone in possesso della gemma, quando quest'ultimo rapisce, sotto forma di fenice, la principessa Jehnna. Conan riesce però a sconfiggere lo stregone, liberare Jehnna e far si che la ragazza si impossessi della gemma. Rimane però ancora il compito più arduo, ritrovare il corno per svegliare Dagoth.

© Riproduzione Riservata.