CRISTINA PARODI/ La conduttrice di Domenica In parla delle “confessioni” in tv (Tv Talk)

Cristina Parodi, conduttrice di Domenica In, sarà tra gli ospiti di Massimo Bernardini nella puntata di Tv Talk di oggi, sabato 17 febbraio 2018, in onda su Rai 3.

Benedetta e Cristina Parodi

Cristina Parodi e la sorella Benedetta sono al timone dell'edizione di quest'anno di Domenica In e a discapito del clamore positivo suscitato dall'annuncio del loro nuovo progetto a due, le sorelle sono finite al centro di numerose polemiche. Tante le critiche che sui social hanno additato le sorelle Parodi come inadatte a gestire una trasmissione di per sé vincente e che sotto la loro guida sembra non essere decollata del tutto. O per lo meno sembra continuare a inciampare di fronte agli ascolti del rivale di casa Mediaset, Domenica Live. In queste ore cir

colano inoltre dei rumors riguardo alla possibilità che Benedetta lasci la guida del programma alla sorella Cristina, per via dell'assenza della conduttrice storica di Bake Off Italia dal programma della Rai. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 17 febbraio 2018, Cristina Parodi sarà invece ospite di Tv Talk, il programma di Massimo Bernardini su Rai 3, per parlare di una delle formule vincenti di Domenica In, ovvero del racconto emozionale e intimo che i suoi ospiti hanno intrecciato con le conduttrici di quest'edizione. Molteplici i vip intervenuti nel programma domenicale della Rai per discutere delle loro difficoltà e di come hanno superato ostacoli importanti sia nella vita che nella professione. La Parodi prenderà spunto da un fatto recente che ha colpito Le Iene e i fan, per via della rivelazione di Nadia Toffa di aver affrontato due mesi di chemioterapia e cure per debellare un cancro. Intanto la giornalista ha già registrato un picco di ascolti grazie all'appuntamento post Sanremo 2018, che l'ha vista protagonista indiscussa della puntata e che le ha permesso di ottenere il 26.8% di share nella sua prima parte.

Cristina Parodi, la carriera

Nata ad Alessandria nel novembre del 1964, Cristina Parodi affianca gli studi al Liceo classico della sua città e universitari a Milano con l'attività agonistica nel mondo del tennis. Inizia a muovere i primi passi nel mondo della televisione negli anni '80, quando lavora per Telereporter e altre emittenti minori, fino a fare il suo vero debutto nell'88 in qualità di giornalista e grazie a Odeon TV. Due anni più tardi decide di firmare un contratto con Mediaset, che la vede conduttrice di Calciomania al fianco di Maurizio Mosca, per poi lanciare il Tg5 nel '92 con Lamberto Sposini, Clemente Mimun, il direttore Enrico Mentana e Cesara Buonamici. Quattro anni dopo decide di abbandonare il telegiornale per dedicarsi alla conduzione di Verissimo, che la vedrà impegnata fino al 2005. Torna infatti al Tg5 per l'edizione serale, dopo diversi lavori di successo come timoniera tv in Strano ma vero (2000) e The Bachelor - L'uomo dei sogni (2003).

Ritorna invece in Rai grazie al Festial di Sanremo 2013, dove è fra il proclamatori al fianco della sorella benedetta. Nello stesso anno conduce Così lontani così vicini con Al Bano, per poi spostarsi al fianco di Marco Liorni per la conduzione de La vita in diretta. La vita privata la vede invece sposata a Giorgio Gori dall'ottobre del '95, un'unione che verrà consacrata a Carpeneto e che le regalerà tre figli. La primogenita ha lo stesso nome della zia materna, Benedetta, a cui seguono Alessandro e Angelica, nati nel '97 e 2001.

