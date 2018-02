CARLOTTA MANTOVAN/ Moglie di Fabrizio Frizzi: “Il colpo di fulmine a Miss Italia” (Sabato Italiano)

Carlotta Mantovan a Sabato Italiano: la moglie di Fabrizio Frizzi dopo il malore celebra in tv l'amore per lui, ripresosi dopo la leggera ischemia che lo ha colpito. Le ultime notizie

17 febbraio 2018 - agg. 17 febbraio 2018, 18.45 Silvana Palazzo

Carlotta Mantovan a Sabato Italiano

Carlotta Mantovan a Sabato Italiano: ritorno in tv per l'ex modella, ora giornalista e madre della piccola Stella, la figlia nata dalla relazione con Fabrizio Frizzi. “È la nostra gioia, ci fa vivere con spensieratezza, ci riporta a quando eravamo bambini. Lei è molto sensibile e ha una parlantina pazzesca. Ci stupisce la sua dolcezza e semplicità”, ha dichiarato su Raiuno nello studio di Eleonora Daniele. Carlotta Mantovan a Sabato Italiano ha parlato anche dell'esperienza a Miss Italia, dove il lavoro si è intrecciato con l'amore: “Nel 2001 ho partecipato come concorrente, nel 2002 sono entrata nel cast e lì è scattato il colpo di fulmine. È stata un'avventura eccezionale. Ho partecipato per gioco, non avevo aspettative. Ero anche sorpresa di essere tra le tre finaliste. Poi mi sono trasferita a Roma, ho studiato e sono diventata giornalista”. Fermatasi per crescere la piccola Stella, la moglie di Fabrizio Frizzi è pronta a tornare a lavorare. “Ho fatto le previsioni del tempo, ho lavorato anche in diversi tg, ora mi sto dedicando a mia figlia, ma sono pronta per ripartire. Sono una persona molto ferma e determinata nel lavoro, in amore sono sensibile e forte al tempo stesso”. (agg. di Silvana Palazzo)

CARLOTTA MANTOVAN, LA MOGLIE DI FABRIZIO FRIZZI A SABATO ITALIANO

Carlotta Mantovan ospite di Sabato Italiano: Eleonora Daniele accoglierà nel suo studio la moglie di Fabrizio Frizzi. Le immagini del matrimonio con Fabrizio Frizzi hanno anticipato il tema dell'intervista. Carlotta Mantovan parlerà infatti della sua storia d'amore con il celebre conduttore. Per la coppia quest'ultimo periodo è stato delicato, a causa del malore che ha colpito Fabrizio (una leggera ischemia), al quale peraltro è sempre rimasta a fianco. Ora che il peggio è passato può parlarne con una nuova consapevolezza, perché queste esperienze inevitabilmente ti cambiano la vita. Lo ha ammesso lo stesso Fabrizio Frizzi: “Oggi Stella, assieme a mia moglie, mi dà la motivazione per combattere la mia battaglia, per non scoraggiarmi”. Nell'intervista che qualche giorno fa il conduttore ha rilasciato al settimanale Oggi ha parlato anche del primo incontro con la donna che sarebbe diventata sua moglie. Risale infatti a Miss Italia 2001: “Fui colpito dal primo piano di Carlotta che arrivò seconda: 'Ma guarda che bel viso ha questa ragazza, farà televisione'. Fu il mio primo pensiero su di lei. Ci rincontrammo l'anno dopo e da lì cominciò la nostra storia”.

DA MISS ITALIA AL GIORNALISMO

Miss Italia ha cambiato la vita di Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi. Il conduttore non è legato al concorso di bellezza solo perché se ne è occupato per sedici anni, ma anche perché gli ha permesso di conoscere la seconda moglie. L'incontro è avvenuto nel 2001, ma Carlotta Mantovan da allora ha fatto tanta strada, infatti è diventata una brillante giornalista di SkyTg24. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo: dopo il diploma al liceo classico, ha studiato alla facoltà di Scienze della Comunicazione, iniziando collaborazioni con vari quotidiani. Nel 2001 ha partecipato a Miss Italia, arrivando seconda e vincendo la fascia di Miss Deborah. Proprio durante il concorso ha conosciuto Fabrizio Frizzi. I due hanno cominciato a frequentarsi e dopo dodici anni di fidanzamento sono convolati a nozze nel 2014. Un anno prima invece è nata la loro splendida bambina, Stella. Nonostante facciano parte del mondo dello spettacolo, Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi hanno sempre tenuto la loro famiglia lontano dai riflettori. Oggi però torna in tv per parlare della loro storia d'amore.

© Riproduzione Riservata.