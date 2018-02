Chiara Giordano/ L'ex moglie di Raoul Bova si rifà una vita con Manuele (Verissimo)

Chiara Giordano, chi è l'ex moglie di Raoul Bova? L'attore è ospite nel salotto di Canale 5 per parlare con la conduttrice Silvia Toffanin. Parlerà anche di lei? (Verissimo)

Chiara Giordano, chi è la moglie di Raoul Bova?

A cinque anni di distanza dalla fine del matrimonio con Raoul Bova, Chiara Giordano sembra proprio aver ritrovato l'amore. Il nuovo compagno è un ingegnere di Roma, Manuele, con cui è stata paparazzata nei mesi scorsi durante una passeggiata romantica. Baci e abbracci per i due innamorati, ormai distanti luce dallo scandalo mediatico che aveva colpito la Giordano per via del tradimento di Bova. Dopo tredici anni di matrimonio, l'attore italiano ha infatti perso la testa per Rocio Munoz Morales, attrice spagnola e attuale compagna, ma la loro relazione è iniziata ben prima che marito e moglie siglassero la separazione. Il pubblico all'epoca non ha esitato a schierarsi dalla parte di Chiara Giordano, agli occhi tutti diventata la moglie tradita, quasi abbandonata dal sex symbol. A farne le spese tuttavia è stata la Morales, che per tanti anni è stata additata come 'l'altra' e che ancora oggi paga lo scotto di aver 'rubato' il marito alla rivale in amore. L'ex moglie di Bova intanto sembra vivere un periodo roseo anche dal punto di vista professionale.

Lo dimostra per esempio il sorriso con cui ha partecipato ad una serata con Vanity Fair tutta al femminile, per commentare le esibizioni della recente edizione del Festival di Sanremo. Superati quindi gli anni bui, in cui la single Giordano ha risposto dedicandosi ai figli Alessandro Leon e Francesco, avuti grazie all'unione con l'artista.

CHIARA GIORDANO, LA VITA DELL'EX MOGLIE DI RAOUL BOVA

Di professione veterinaria, Chiara Giordano è stata a lungo paparazzata in compagnia di uomini diversi, in seguito al suo divorzio da Raoul Bova. Tutti buchi nell'acqua, che tuttavia hanno attirato l'attenzione pubblica in più di un'occasione. Basti pensare al gossip che la vedeva già con Dino Santoro ad un anno di distanza dal divorzio da Bova, rumors subito smentiti dalla diretta interessata, che nel 2015 ha presentato invece ufficialmente il fidanzato Michele Cascavilla. La relazione con il noto imprenditore del brand Lenzuolissimi si è conclusa tuttavia in breve tempo, mentre la Giordano subiva ancora le frecciate mediatiche dell'ex marito.

La separazione fra i due infatti non è stata affatto semplice e non solo per il tradimento. Un fuoco incrociato in cui è finita immancabilmente anche la madre della donna, l'avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace. In più di un'occasione, il legale di Milano è intervenuto in difesa della figlia, accusando l'ex genero di voler sfruttare il suo nome per ottenere maggiore visibilità, come ha sottolineato in una particolare intervista rilasciata al settimanale Chi. Fra i due ne è nato in seguito un botta e risposta tramite i giornali, in cui l'avvocato ha affermato di non voler perdonare l'attore per via del tradimento. Diversa invece la posizione di Bova, che ha sempre sottolineato di come Rocio Munoz Morales sia entrata nella sua vita quando il matrimonio con Chiara Giordano era ormai finito da un pezzo.

