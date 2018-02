ERMAL META E FABRIZIO MORO/ Nuova collaborazione in arriva? (C’è posta per te)

Ermal Meta e Fabrizio Moro ospiti di C’è posta per te. La coppia di cantanti trionfatori alla 68esima edizione del Festival di Sanremo coinvolti nelle emozionanti sorprese del programma.

17 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Ermal Meta e Fabrizio Moro a C’e posta per te

Quinta puntata del people show C'è Posta per Te targato Maria De Filippi in onda questa sera su Canale 5 dopo la pausa dovuta al Festival di Sanremo. Quale migliore occasione per la padrona di casa di coinvolgere nelle sue emozionanti sorprese della serata la coppia di cantanti trionfatori alla sessantottesima edizione del Festival di Sanremo: Ermal Meta e Fabrizio Moro. I due artisti si sono aggiudicati il primo posto della kermesse canora con la canzone ‘Non mi avete fatto niente’ che era stata sospesa momentaneamente dal Festival perché accusata di plagio. Sembrava infatti che il brano fosse uguale a Silenzio, cantato da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali portato a Sanremo Giovcani nel 2016. Secondo molti sembra sia stato proprio questo il motivo per cui il brano Non mi avete fatto niente ha vinto la manifestazione canora.

I due cantanti hanno lasciato dichiarazioni e interviste dove raccontano con innocenza l’intenzione assoluta di aver voluto recuperare una parte di quella canzone che era davvero molto significativa per ciò che volevano esprimere. Da qui è salita un’attenzione mediatica sulla loro partecipazione al Festival con migliaia di utenti sui vari social che ne hanno preso le difese. Conseguenza è stata che anche chi non aveva prestato particolare attenzione alla loro canzone, ha finito per ascoltarla e per schierarsi dalla loro parte permettendo ai due cantanti non solo di vincere Sanremo ma anche di vedere il loro brano ‘Non mi avete fatto niente’ come il più ascoltato su Spotify nella Top50 Italia.

ERMAL META E FABRIZIO MORO, L’INIZIO DI UNA NUOVA FASE

Ermal Meta e Fabrizio Moro, chiusa per un attimo questa parentesi del Festival di Sanremo si apprestano a cominciare i propri Tour da solisti, il loro percorso prosegue infatti su strade parallele con attività promozionali separate seppur uniti da qualche occasione di incontro, ad esempio qualche firma copie in giro per l’Italia. Di certo però i due cantanti hanno annunciato alcune ospitate reciproche che si scambieranno. Ermal Meta attende Fabrizio Moto il 28 Aprile al Forum di Assago in quello che sarà un concerto che attraverserà anche i brani del suo ultimo disco, Non abbiamo armi. E poi lo andrà a trovare all’Olimpico il 16 giugno per un concerto tutto da gustare e che sarà uno dei più importanti della prossima estate. Intanto per i due c’è la partecipazione a Eurovision Song Contest che si terrà a Lisbona e dove i due cantanti porteranno alto il nome dell’Italia con il loro brano.

Tuttavia queste brevi collaborazioni potrebbero rappresentare per i due l’inizio di una nuova fase, magari registrando nuovi brani insieme. Queste le loro parole a riguardo: “Quando ci siamo incontrati a settembre e ci è venuta l'idea di questa canzone, abbiamo anche pensato a scrivere altri brani insieme tanto era l'entusiasmo e la voglia di confrontarci. Ma eravamo troppo stanchi e troppo concentrati su altri progetti. Però non si sa, è probabile che la nostra amicizia e la sintonia delle nostre idee si allarghino poi su nuove canzoni”.

