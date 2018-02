Emma Marrone ospite ad Amici 2018/ Canta L'Isola in attesa di un ritorno al serale?

Emma Marrone, ospite allo speciale del sabato di Amici 2018, per cantare il suo nuovo singolo L'Isola, primo estratto dall'album Essere qui. Prove tecniche di ritorno al serale?

17 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Emma Marrone ospite ad Amici 2018

Emma Marrone è l'ospite musicale del nuovo speciale di Amici in onda, oggi pomeriggio, a partire dalle 14:10, su Canale 5. La cantante salentina si esibirà sulle note di L'Isola, primo singolo estratto, dal nuovo album Essere qui e utilizzato anche come promo della nuova edizione di C'è posta per te. La giovane interprte considera lo studio del programma di Maria De Filippi come la sua seconda casa. Ha vinto, infatti, nel 2009 - 10, la nona edizione classificandosi al primo posto davanti a Loredana Errore. E' stata per tre anni direttore artistico del serale della squadra Bianca. Ed ha preso parte alla gara tra gli ex partecipanti al programma, contendendosi la vittoria finale con l'amica Alessandra Amoroso, voluta, sul palco del Festival di Sanremo, nella serata dei duetti, per una speciale versione di Non è l'inferno, il pezzo che ha decretato il suo trionfo ad un anno esatto dal secondo posto conquistato assieme ai Modà con Arriverà. Durante la sua partecipazione al programma, in qualità di allieva, ha conosciuto lo storico fidanzato Stefano De Martino che, qualche anno dopo, l'ha mollata per fidanzarsi, e sposare, Belen Rodriguez, mamma di suo figlio Santiago. Un'esperienza che, nel bene e nel male, ha lasciato un segno indelebile nella vita di Emma.

EMMA MARRONE: IL MESSAGGIO DI ADDIO ALLA PICCOLA BEA

Emma Marrone, in queste ore, è molto triste per la scomparsa della piccola Bea, una ragazzina, affetta da una malattia sconosciuta che, nel giro di poco tempo, le aveva irrigidito tutte le articolazioni creando una sorta di 'armatura di pietra'. La bambina, sei mesi prima, aveva perso l'amatissima mamma Stefania per un tumore. L'annuncio è stato dato da Sara, sorella di Stefania e zia di Bea, attraverso un messaggio su Facebook: "Beatrice questa sera è volata via. In questo giorno, dedicato agli innamorati, ha deciso di correre ad abbracciare la sua mamma. Saperle insieme sarà la nostra forza". La cantante salentina conosceva la famiglia e la storia di Bea da diversi anni. Su Instagram, l'ultimo saluto della giovane interprete: "Fai buon viaggio mia piccola Bea, zia Emma non ti scorderà mai. Grazie per tutto l'amore che mi hai trasmesso". Anche Ermal Meta, vincitore della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo con Fabrizio Moro, ha rivolto un dolce pensiero alla bimba postando una foto molto tenera quando il brutto male non si era ancora manifestato in maniera massiccia: "Addio piccola Bea". Il cuore della forte guerriera si è fermato nel reparto di rianimazione del Regina Margerita in cui era ricoverata da quando le sue condizioni di salute si erano irrimediabilmente aggravate.

IL VIDEO DE L'ISOLA GIRATO A NEW YORK

Emma Marrone, ospite a 105 Mi Casa di Max Brigante, ha spiegato perché ha scelto New York come location de L'Isola, il primo estratto dal nuovo album, Essere qui: "Lukasz Pruchnik, regista e direttore della fotografia, è stato bravissimo. Ha girato tutto a mano libera e senza luci, anche le scene in appartamento. È stata un esperienza pazzesca: abbiamo girato soprattutto a Williamsburg e Brooklin; io ero seduta su questo pick-up aperto con cui abbiamo girato tutta la città. Fortunatamente il tempo è stato clementissimo". La cantante ha lavorato sodo su questo nuovo progetto discografico curando ogni minimo dettaglio e, a volte, incidendo nuovamente i pezzi per vestirli di una nuova rinnovata luce: "C'è una maggiore maturità, una presa da coscienza. C'è tanta qualità e tanta musica dal vivo. E si sente il tempo che mi sono presa nell'ultimo periodo per lavorarci bene, con i miei tempi. Sono orgogliosa di tutto quello che ho fatto in questo progetto". L'"Essere Qui Tour 2018", una serie di appuntamenti live con la musica di Emma, partirà, da Roma, a metà maggio ed abbraccerà tante città italiane come Firenze e Torino, per, poi, concludersi a Napoli. Un'occasione più unica che rara per ascoltare i brani nuovi ed una selezione rivisitata delle grandi hit della Marrone per accontentare i fan più esigenti.

