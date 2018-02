Eva Henger vs Francesco Monte/ Dal canna-gate al ritorno di fiamma con Cecilia Rodriguez (Isola dei Famosi)

Eva Henger, osptie di Casa Signorini, svela nuovi segreti sulla vita di Francesco Monte dopo lo scandalo cannagate all'Isola dei Famosi 2018. Possibile ritorno di fiamma con Cecilia?

17 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Eva Henger ancora contro Francesco Monte

Eva Henger, ospite di Casa Signorini, ha svelato nuove interessanti rivelazioni su Francesco Monte che, prima della partecipazione all'Isola dei Famosi 2018, si sarebbe confidato molto sulla fine della relazione con Cecilia Rodriguez che, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ha detto addio all'ex tronista di Uomini e Donne per intrecciare una nuova relazione con l'attuale fidanzato Ignazio Moser: Ecco le dichiarazioni dell'ex moglie di Riccardo Schicchi: "Prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi è stato carinissimo. Mi ha parlato molto della sua vita, della madre e di Cecilia. Mi ha detto che prova ancora dei sentimenti per Cecilia e che dopo la fine del Grande Fratello Vip è andata a trovarla. Non hanno fatto l’amore, però…". L'ex naufraga è convinta che il compagno di avventura sia ancora innamorata dell'ex compagna tanto da sperare in un non troppo imminente ritorno di fiamma: "Gliel’ho chiesto e lui mi ha detto: “Può essere, vedremo". La showgirl, a proposito del cannagate, spera di far presto pace con Monte non prima, a patto che racconti tutto quello che è realmente accaduto in Honduras prima e durante l'inizio del gioco: "Dopo che ha acquistato la marijuana è cambiato e non abbiamo più parlato".

LE NUOVE RIVELAZIONI DI EVA HENGER A STRISCIA LA NOTIZIA

Eva Henger, raggiunta telefonicamente da Valerio Staffelli di Striscia La Notizia, nega fermamente che sia tornato il sereno con Francesco Monte dopo lo scandalo cannagate all'Isola dei Famosi 2018 come ipotizzato da alcune trasmissioni Mediaset come Mattino 5. L'ex moglie di Riccardo Schicchi non ha alcuna intenzione di ritrattare la sua verità: "Io non voglio ritrattare, ho detto la verità. Lui ha fumato la marijuana dentro la casa. Nel momento in cui Monte decidesse di chiedere scusa ai concorrenti ammettendo di aver fumato chiuderei qui la vicenda, ma lui non lo farà mai perché non ha le palle". Una volontà non ancora concretizzatasi fuori dalle aule giudiziarie, frutto, forse, dell'interpretazioni di alcuni recentissimi virgolettati rilasciati al settimanale Chi: "Sono pentita. Non di aver detto la verità, ovviamente. Anzi, rivendico questa mia scelta. A posteriori, però, dando ragione ad Alessia (Marcuzzi, ndr), avrei agito in un altro modo…. A botta calda quando mi hanno chiamato bugiarda non c’ho visto più. Invece avrei dovuto insistere con la produzione e costringere i responsabili a fare qualcosa. Prendendo dei provvedimenti con Francesco, che in ogni caso aveva infranto il regolamento introducendo droghe leggere all’interno del nostro gruppo. Era giusto far emergere la verità e se non lo avessi fatto sarei stata complice anch’io. La modalità è stata sbagliata, però. Se Francesco ammettesse di aver sbagliato, sarei felice di far pace con lui".

© Riproduzione Riservata.