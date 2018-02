FICARRA E PICONE/ Fuori dai David di Donatello a causa del meccanismo di votazione (Verissimo)

Ficarra e Picone, popolare duo comico al centro della polemica sui David di Donatello. I due attori hanno deciso di non iscriversi perché ne contestano il meccanismo di votazione.

17 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Ficarra e Picone a Verissimo

L’irresistile duo comico Ficarra e Picone ospite nello studio di Verissimo. Intervistati dalla Toffanin, avranno modo di chiarire il perché hanno deciso di non iscriversi ai David di Donatello, in onda il prossimo 21 marzo. Il David di Donatello è uno dei più prestigiosi riconoscimenti del cinema italiano che da più di sessant’anni premia i migliori film usciti nel corso di un anno, in questo caso dal primo gennaio al 31 dicembre 2017. Di fatti Ficarra e Picone sono stati autori del film L’ora legale che ha avuto il maggiore incasso del 2017 e hanno deciso di non iscriversi ai David in quanto ne contestano il meccanismo di votazione, qualcosa di ibrido che faticano a comprendere e che spesso ha prodotto situazioni paradossali.

Infatti quando nei giorni scorsi sono uscite le nomination, il loro film non era tra i candidati, immediatamente hanno deciso di scrivere un comunicato in cui dicono di augurarsi che il nuovo direttore dell’Accademia del Cinema Italiano, Piera Detassis, riveda in qualche modo il regolamento. Non facendo mancare però la loro ironia hanno concluso dicendo un ‘Evviva i David, Evviva Santa Rosalia’. Queste le loro parole in merito: “Già da tre anni abbiamo rinunciato al ruolo di giurati dell’Accademia del Cinema Italiano non riconoscendoci nel metodo di votazione. Per coerenza, quindi, non abbiamo iscritto L’ora legale al concorso di quest’anno. Riconosciamo l’importanza del premio, ma non condividiamo un meccanismo di votazione che spesso ha prodotto situazioni paradossali”.

FICARRA E PICONE, LA CONDUZIONE DI STRISCIA ANCORA UN VOLTA COINCIDE CON LA TORNATA ELETTORALE

Il duo comico formato da Ficarra e Picone nel frattempo è impegnato dietro al balcone del tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia e vi siederà fino alla fine di questa edizione che è stata fissata come sabato 9 giugno. Per Ficarra e Picone si tratta della quattordicesima stagione consecutiva della loro conduzione e caso ha voluto che ancora una volta la loro trasmissione coinciderà con la tornata elettorale del 4 marzo. Il duo comico a tal proposito ha scherzato dicendo: "Ogni volta che tocca a noi condurre 'Striscia' si vota per qualcosa, ci siamo abituati, anzi stavolta il presidente Mattarella, siciliano come noi, ci ha telefonato proprio per chiederci quando subentravamo per fissare la data delle elezioni".

In particolare Picone ha detto: “Peccato solo che non si candida più Alfano, ci dava tanti spunti. Per noi la par condicio significa niente tapiri ai politici e niente servizi su di loro”. Ficarra e Picone inoltre qualche giorno fa hanno avuto modo di ricordare in occasione dell’anniversario della nascita di Totò, proprio il Principe della Risata postando sul loro account Twitter una sua foto e facendogli gli auguri.

