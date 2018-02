Francesca, C'è Posta per te/ Video, cerca gli amanti della giovinezza ma: "Uno è morto, due hanno rifiutato.."

C'è Posta per te, la signora Francesca cerca i suoi spasimanti dal passato. Maria De Filippi trova solo Aldo e Gennaro: "Uno è morto, uno non ha accettato, uno è sposato..."

17 febbraio 2018 Anna Montesano

Francesca, C'è Posta per te

Grosse risate a C'è Posta per te nella puntata in onda questa sera su Canale 5. La terza protagonista della serata è la signora Francesca che cerca i suoi spasimanti di gioventù. Così chiede aiuto proprio a Maria De Filippi che ha mandato i suoi postini alla ricerca dei suoi quattro spasimanti del passato. Così Maria manda in onda i filmati della consegna della posta che non va per il meglio: il primo di cui va alla ricerca il postino Maurizio è Gianni, soprannominato "il re del paese". Dopo una ricerca di ore l'uomo non viene trovato. Il secondo è Nicola che è stato trovato e non ha accettato. Si arriva poi a Filippo, che viene trovato ma non in vita "È passato a miglior vita", comunica il postino. Si trova il signora Aldo di Caserta, Francesca scambia qualche parola con lei ma si scopre che non è l'Aldo giusto.

ALDO E GENNARO GLI UNICI AMANTI TROVATI, MA...

Risate in studio quando si arriva al secondo Aldo, che dopo due parole ricorda di essere stato con la signora in passato ma vuole lasciare lo studio: "Io ho già una moglie, dei figli, dei nipoti e non ho nulla da spartire con questa signora, quindi voglio uscire". I due Aldo lasciano lo studio e danno il posto all'ultimo degli spasimanti del passato della signora Francesca: Gennaro. L'uomo non sempre però ricordare la signora incontrata 50 anni prima e del quale si sarebbe innamorato a prima vista guardandola soltanto dal balcone di casa. Pure lui va via senza nulla di fatto e con qualche insulto scherzoso di Francesca, che lascia lo studio a mani vuote ma con la simpatia del pubblico.

