Francesco Monte/ Eva Henger: "Il suo amore per Paola? Vero come quello tra me e Casella" (Isola dei Famosi)

Ancora accuse per Francesco Monte. Dopo il canna-gate, Eva Henger mette in dubbio anche il flirt con Paola Di Benedetto all'Isola dei Famosi: "Vero come il mio amore per Giucas Casella"

17 febbraio 2018 Anna Montesano

Eva Henger e Francesco Monte

Il canna-gate non accenna ad arrestarsi così come non accennano a placarsi le accuse di Eva Henger a Francesco Monte. Le ultime indiscrezioni facevano pensare ad una possibile riappacificazione tra i due dopo le accuse all'Isola dei Famosi 2018, ma la verità è un'altra. Eva Henger smentisce categoricamente ai micofoni di Striscia La Notizia, dichiarando: "Anche i giornali hanno scritto che io voglio ritrattare ma non è così. Io ho detto la verità, se ritrattassi direi che non ha fumato, invece ha fumato! - e non è mancata la frecciatina a Nadia Rinaldi, che si è schierata dalla parte di Monte - Io ho detto la verità anche se ci sono altri concorrenti che hanno avuto una specie di amnesia, che all'improvviso non ricordano quello che hanno detto, io vado avanti per la mia strada". Ma le accuse di Eva Henger nei riguardi di Francesco Monte si spostano anche su un altro versante: quello del flirt nato in Honduras con Paola Di Benedetto.

PAOLA ASPETTA FRANCESCO MONTE, EVA HENGER DUBBIOSA...

La Henger mette infatti in dubbio anche questo: "Un'altra cosa volevo aggiungere: ho sentito che forse il signor Monte torna sull'Isola a salutare Paola - dichiara Eva, ricordando la possibilità lanciata in diretta dalla stessa Alessia Marcuzzi - allora io faccio un appello perchè voglio tornare anch'io a salutare l'amore che è nato tra me e Giucas Casella, perchè l'amore nato tra noi due è esattamente lo stesso che ha Monte per Paola". Parole sarcastiche ma chiare quelle della Henger. Ma se Eva mette in dubbio questo sentimento, Paola Di Benedetto dall'Honduras ha un messaggio ben chiaro per Francesco Monte: "Penso molto spesso a Francesco, ovviamente non so cosa troverò dall'altra parte, fuori di qui. Però mi piacerebbe riprendere quello che ho lasciato. Io ci penso ogni giorno, non sto a parlarne perché a un certo punto sembrerei ridicola a parlare di una persona che non fa più parte di questo contesto. - ha dichiarato in confessionale la Di Benedetto, che ha così concluso - Forse a casa troverò una situazione diversa. Vorrei parlare con lui per sapere come sta, se è più tranquillo. Abbiamo visto tutti che nell'ultima settimana era cupo, triste, con mille pensieri. Poi, il resto, se sarà, lo recupereremo fuori".

