Francesco e Antonella, C'è Posta per Te/ Lei perdona i suoi tradimenti, la madre furiosa: "È stato un inferno"

C'è Posta per te, Francesco chiude scusa alla fidanzata Antonella e a tutta la sua famiglia per i suoi molteplici tradimenti. La madre furiosa: "Abbiamo vissuto un inferno"

17 febbraio 2018 Anna Montesano

La seconda storia di questo nuovo appuntamento di C'è Posta per Te ha come protagonisti Francesco e Antonella. Si tratta di una coppia di fidanzati con una storia molto turbolenta: a chiamare la redazione dello show è lui, un ragazzo di 30 anni che ha purtroppo tradito in più di un'occasione Antonella, una bellissima ragazza bionda di 8 anni più giovane. Francesco si è innamorato di Antonella qualche tempo fa ma dopo pochi mesi ha deciso di partire per la Germania per trovare una stabilità lavorativa. Una scelta che la ragazza ha accettato per poi seguirlo dopo poco tempo, scatenando la furia dei suoi genitori. Ma è qui che la ragazza riceve le prime batoste: lui conosce un'altra ragazza e la tradisce, facendo saltare il matrimonio in progetto.

LE SCUSE DI FRANCESCO AD ANTONELLA

Antonella torna in Italia, ma lui capisce di amare lei e lascia l'altra per tornare a Napoli. Ma tornato in Italia, ha un altro momento di sbandamento e comprende di voler tornare con l'altra che intanto lo raggiunge a Napoli, e Antonella li scopre insieme mano nella mano. Dopo vari sbandamenti del genere, Francesco però capisce di volere davvero Antonella, così abbandona casa e lavoro in Germania, torna definitivamente a Napoli per conquistarla e chiama C'è Posta per te. Queste le sue parole alla ragazza in studio: "So di averti ferita e di aver fatto degli sbagli. Non smetterò mai di chiederti scusa, ti ringrazio di avermi dato la possibilità di poterti chiedere scusa. Sappi che io ti amo e non smetterò mai di farlo".

ANTONELLA IN LACRIME, LA MADRE FURIOSA

Francesco poi si rivolge ai genitori della sua ex: "Voglio che sappiate che io e le ci amiamo e non vogliamo più nasconderci, voglio la pace e vi chiedo scusa". La madre di Antonella si dice però molto preoccupata da questa vicenda: "Ti abbiamo preso col cucchiaino, noi siamo i tuoi genitori, abbiamo sofferto. pensa un genitore che sta a casa e vede una figlia che piange e va in Germania, noi abbiamo vissuto un inferno". Lo scontro continua per un po', Antonella però si dice molto innamorata e per il bene della ragazza, che scoppia in lacrime, i genitori decidono alla fine di riaprire la busta e dargli un'ultima chance.

