GABRIEL GARKO/ Il fidanzato di Adua Del Vesco sostituito da Stash dei The Kolors?

Per Gabriel Garko, fidanzato di Adua Del Vesco, si prospetta all’orizzonte l’addio ad una importante fiction di successo. Il suo posto verrebbe preso da Stash dei The Kolors.

17 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Gabriel Garko e Adua Del Vesco

In questi giorni si sta facendo un gran parlare della storia d’amore tra l’attrice Adua Del Vesco e Gabriel Garko. Una coppia costantemente sotto i riflettori dell’opinione pubblica che quotidianamente si arricchisce di ulteriori capitoli. Nello scorso periodo estivo si era parlato con insistenza di un possibile addio poi smentito dai fatti arrivando a presagire una possibile data di nozze. La verità come spesso accade, probabilmente sta nel mezzo: Gabriel e Adua si amano intensamente e nulla sembra essere in grado di scalfire la loro voglia di stare insieme.

La bella Adua in questi giorni torna protagonista sulle reti Mediaset con la seconda stagione di Furore – Il vento della passione. Una partecipazione molto chiacchierata in quanto si è trovata a girare scene con Massimiliano Morra ed ossia il suo vecchio fidanzato. Una situazione che sembra aver fatto nascere un pizzico di gelosia nello stesso Gabriel Garko anche perché la Del Vesco non ha fatto mistero, durate un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni che il suo bel compagno sia in effetti abbastanza geloso.

GABRIEL GARKO, SOSTITUITO DA STASH?

Mentre la storia d’amore tra Gabriel Garko e Adua del Vesco sembra andare a gonfie e vele, ci sono illazioni che parlano di qualche intoppo riguardante la sfera professionale dello stesso attore italiano. Infatti, alcune riviste e portali web hanno lanciato in queste ore la notizia secondo cui Garko potrebbe aver lasciato definitivamente una delle tante fiction girate in questi anni. Se sul nome della fiction c’è il massimo riserbo, non si può dire lo stesso sull’artista che potrebbe essere destinato a prenderne il posto. Si tratta del cantante Stash, leader dei The Kolors, che sarebbe intenzionato a intraprendere anche la carriera di attore in maniera tale da completarsi come artista a 360 gradi. Dunque per il giovane artista napoletano si andrebbe a presagire una nuova importante esperienza dopo la partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo, mentre per Gabriel Garko ci potrebbe essere la possibilità di concentrarsi su nuovi progetti e magari fare capolino al cinema. Staremo a vedere.

