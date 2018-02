GANGS OF NEW YORK/ Su Rai 4 il film con Daniel Day-Lewis (oggi, 17 febbraio 2017)

Gangs of New York, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 17 febbraio 2018. Nel cast: Leonardo Di Caprio, Daniel Day-Lewis, alla regia Martin Scorsese. Il dettaglio della trama.

17 febbraio 2018

Il film in prima serata su Rai 4

LEONARDO DICAPRIO NEL CAST

Il film Gangs of New York va in onda su Rai 4 oggi, sabato 17 febbraio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola storica e drammatica che è stata candidata a ben dieci Premi Oscar. La pellicola è stata diretta da uno dei registi americani più amati in patria ed a livello internazionale come Martin Scorsese e ha potuto contare sulle straordinarie capacità attoriali di Leonardo DiCaprio, che ha vestito i panni del giovane protagonista Amesterdam. Nel cast anche Daniel Day-Lewis che per la parte di Bill il macellaio è stato candidato all'Oscar come Miglior attore protagonista. I fatti che fanno da cornice alla trama del film si ricollegano ad un particolare contesto storico che ha interessato New York nella prima metà del 800 e che è passato alla storia come "Questione irlandese". Ma scopriamo insieme come si svolge la trama del film nel dettaglio.

GANGS OF NEW YORK, LA TRAMA DEL FILM

La storia narrata si basa sul piccolo Amdsterdam che vede suo padre morire per mano del suo nemico giurato, il Macellaio, a capo di una delle due gang di Five Point, uno dei quartieri più malfamati della New York della prima metà dell'800. A distanza di circa vent'anni, l'ormai adulto Amsterdam fà ritorno a casa bramando vendetta contro l'assassino del padre. Il quartiere di Five Point, situato nel cuore della Grande Mela, sta attraversando un periodo complesso e caratterizzato dal feroce scontro di due gruppi etnici ben distinti. Da una parte la fazione irlandese, dall'altra quella dei nazionalist. Nello scontro epocale tra i due gruppi, i nazionalisti (guidati da Bill il macellaio) hanno la meglio sugli avversari, conquistandosi così il rispetto dell'intero quartiere. Ad avere la peggio è padre Vallon, guida spirituale ed ideale della frazione irlandese. Quest'ultimo viene ucciso proprio per mano di Bill, che però decide di risparmiare il piccolo Amsterdam Vallon, ossia il figlio del suo nemico giurato. Passano circa vent'anni e Amsterdam è ormai diventato un uomo adulto che però non ha mai dimenticato quando accaduto in passato. Nonostante il tempo trascorso, la sua sete di vendetta guida la sua esistenza e così fa ritorno nel suo quartiere natale di Five Point per uccidere una volta e per tutte Bill. Con grande astuzia riesce ad intrufolarsi tra le file dell'assassino di suo padre, che nel frattempo è diventato un potente boss criminale. Intanto Amsterdam finirà per innamorarsi di Jenny, una splendida ladra alle dipendenze di Bill. Riuscirà Amsterdam a mantenere l'anonimato e portare a termine il suo piano di vendetta?

