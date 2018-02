Gabriele Lazzaro/ Il caso Sveva Cardinale: "Se credi ai miracoli, cadi nel tranello" (Sabato Italiano)

Gabriele Lazzaro ospite oggi 17 febbraio 2018 a Sabato Italiano su Rai Uno: in primo piano il caso Sveva Cardinale, la veggente arrestata per truffa milionaria

Gabriele Lazzaro, Sabato italiano (Facebook)

Gabriele Lazzaro tra i numerosi ospiti della nuova puntata di Sabato Italiano, programma in onda oggi 17 febbraio 2018 su Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. Sceneggiatore e produttore del cortometraggio “Normality” del 2014, Lazzaro è stato tra i protagonisti di “Se ami la vita” (2015) e “Cronaca di una passione”, ma negli ultimi tempi il suo nome è stato accostato ad una storia nota di cronaca: quella della veggente Paola Catanzaro, in arte Sveva Cardinale. La donna è stata arrestata per truffa dopo aver sottratto milioni di euro ai fedeli che la seguivano per i suoi miracoli e nella sua rete sono finiti personaggi del mondo dello spettacolo: oltre allo stesso Gabriele Lazzaro, anche la cantante Mietta, che recentemente ha confessato di essere stata usata dalla donna e di aver perso molto denaro nel seguirla. Nata in un corpo maschile, Sveva Cardinale all’età di 17 anni raccontava di assistere a puntuali apparizioni mariane ogni 24 del mese e in molti accorreva da lei per i suoi 'miracoli'.

CASO SVEVA CARDINALE: LE PAROLE DI GABRIELE LAZZARO

Nel 2014 Paola Catanzaro, sempre nel mirino della chiesa tanto da scomunicarla, ha intrapreso un percorso per cambiare sesso. La sua vita sfarzosa, tra viaggi in paradisi naturali e cene di lusso, hanno annusato l’inganno e hanno denunciato la truffa a Le Iene. Lei si è sempre dichiarata innocente, negando tutto, ma sono numerose le testimonianze contrarie. A partire da quella di Gabriele Lazzaro, che ha commentato così ai microfoni de Le Iene: “Sveva Cardinale è una donna che è entrata nella mia vita due anni fa. Ricevo un messaggio su Whatsapp da un’amica: “Tra due giorni incontri un angelo, un angelo vero”. Ha un potere persuasivo molto forte: parla con un’aria quasi sempre da vittima: ha una voce molto delicata, per certi versi suadente. Mi ha raccontato di essere stata fortemente perseguitata dalla Chiesa per questa sua capacità angelica. Una mattina mi telefona e mi dice: “Questa mattina mi è successa una cosa molto strana: mi è apparsa la Mamma Celeste. Lei intendeva la Madonna”.

"SE CREDI AI MIRACOLI, CADI NEL TRANELLO"

Una ricostruzione shock quella di Gabriele Lazzaro ai microfoni de Le Iene, con l'attore che ripercorre l'incontro con Sveva Cardinale e il modo in cui lo ha circuito. Continua il protagonista di "Normality", parlando dei continui colloqui con la veggente: "Quando le chiesi cosa le disse, mi rispose che io le ero stato affidato e lei doveva occuparsi di me. Se sei una persona abituata a credere che i miracoli esistono, nel tranello ci cadi". Una ammissione quella di Lazzaro che successivamente pone sotto la lente di ingrandimento colpe e colpevoli, ripercorrendo anche la sua situazione personale: "Sveva voleva occuparsi di una mia parente malata di cancro, dicendo che lei avrebbe potuto fare qualcosa per questa persona. Questa persona non c’è più: quando hai paura di morire, purtroppo ci cadi. Ma la colpa non è tua che ci cadi, è colpevole chi non ha scrupoli e sciacalla così tanto su di te”. Questo e molto altro nella puntata di oggi di Sabato Italiano.

© Riproduzione Riservata.