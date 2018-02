Gemma Galgani/ Tina Cipollari tronista? Gems “fugge” a Verissimo, e Giorgio Manetti...

Gemma Galgani da Uomini e Donne a Verissimo. Questo pomeriggio ospite di Silvia Toffanin torna la dama più discussa, amata e odiata del Trono Over. Ci saranno rivelazioni su Giorgio Manetti?

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Gemma Galgani, Giorgio Manetti e tanti guai. Il nome della regina del parterre del Trono Over di Uomini e Donne si è spesso intrecciato con quello del 'Gabbiano', altrettanto popolare all'interno della trasmissione. Dopo aver sognato l'amore la scorsa estate al fianco di Marco Firpo, la Dama ha fatto marcia indietro ed è tornata al suo antico amore. La relazione fra Manetti e la Galgani ha avuto infatti un exploit diversi anni fa, conclusa poi con la scelta di Gemma di prendere le distanze, sicura che la controparte non nutrisse i suoi stessi sentimenti. Il ritorno di fiamma ha investito del tutto la Dama, lanciandola verso un vortice di gelosia che l'ha spinta a nutrire dei sospetti verso l'opinionista Tina Cipollari e infine Anna Tedesco, una Dama che è legata da un'amicizia sospetta con Manetti anche agli occhi dell'opinionista Gianni Sperti. Questo pomeriggio, sabato 17 febbraio 2018, Gemma Galgani sarà inoltre ospite di Verissimo: parlerà ancora del suo sentimento naufragato? Fra contestazioni e supporti, la Galgani intanto continua ad essere costantemente al centro dei riflettori del programma di Maria De Filippi, sia in positivo che in negativo. Dalle accuse dei telespettatori sui social che la vorrebbero fuori dallo studio fino a quelle della Cipollari, la sua principale oppositrice ed autrice di una lunga serie di scherni televisivi, fra cui la creazione della famosa Mummia. A dare da pensare alla Galgani intanto è ancora una volta la Tedesco, che secondo alcuni starebbe vivendo una storia d'amore con Giorgio. Una tesi negata dai due diretti interessati, ma che più volte è stata analizzata con la lente d'ingrandimento della trasmissione. A discapito dei suoi presunti sentimenti verso il Gabbiano, Gemma nel frattempo non si priva di nulla. Persino di un ballo con Armando e Raffaele, due degli ultimi corteggiatori.

LA MORTE DEL PADRE E IL CORAGGIO DI DUE SORELLE

Non è di certo la prima volta che Gemma Galgani entra nello studio di Verissimo per raccontarsi alla conduttrice Silvia Toffanin. Il suo debutto nel programma di Canale 5 è avvenuto infatti nel marzo dell'anno scorso, un'intervista che le ha permesso di fare un breve viaggio all'interno della sua vita. Un incontro emozionale per Gemma, che ha raccontato di come il teatro sia entrato nella sua vita grazie ai genitori ed all'incontro con tanti artisti. Per questo ha scelto poi di lavorare nello stesso ambiente, forte dell'esempio offerto da mamma Rosina, scomparsa in seguito ad una malattia che ha cercato di debellare con un'operazione sperimentale. Una presenza significativa nella vita della Dama di Uomini e Donne ed un'assenza ancora più forte, dovuta all'obbligo imposto dalla severità del padre di non piangerne la morte. Le sorelle Galgani hanno risposto comunque con forza a questo evento traumatico, così come hanno preso le redini della solitudine di Gemma ed hanno deciso di invitarla a partecipare a Uomini e Donne. Sono state infatti Anna, la maggiore, e Giulia, l'ultima delle sorelle di Gemma, a spingerla ad uscire dal guscio in cui si era rinchiusa per dieci anni ed a superare la fine del suo matrimonio. Clicca qui per rivedere l'intervista di Verissimo a Gemma Galgani. Di recente, il nome di Gemma Galgani è invece stato messo in risalto dai giornali nazionali per via di una tremenda lite vissuta in studio con Tina Cipollari. Le due donne, ormai fulcro di Uomini e Donne, hanno spinto Maurizio Costanzo a lanciarsi in una tiratina di orecchi. Nella sua rubrica su NuovoTv, il giornalista e conduttore ha infatti invitato le due protagoniste a ridimensionare i toni ed a rimanere entro certi limiti imposti dall'educazione, onde evitare di trasformare "gli studi televisivi in ring".

