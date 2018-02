I FLINSTONES/ Su Italia 1 il film con John Goodman e Rick Moranis (oggi, 17 febbraio 2018)

I Flintstones, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 17 febbraio 2018. Nel cast: John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins e Rosie O'Donnell, alla regia Brian Levant. Il dettaglio.

17 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST JOHN GOODMAN

Oggi, sabato 10 febbraio 2018, alle ore 19.30 su Italia 1 va in onda il film I Flinstones, ispirato alla serie di cartoni animati prodotta dalla celeberrima casa Hanna & Barbera. Prodotto e girato nel 1994, il soggetto del film è stato curato dalla stessa casa Hanna & Barbera, diretto dal regista Brian Levant, abile nella direzione di film commedia tra i quali ricordiamo nella sua filmografia 'Beethoven' (il San Bernardo più famoso del cinema), due film della serie 'Scooby Doo', ma anche il sequel de 'I Flinstones', cioè 'I Flintstones in Viva Rock Vegas' spin off che ricorda quando le due coppie protagoniste, Fred e Wilma e Barney e Betty s'innamorarono da giovani. Il classico quartetto è interpretato da veri mostri sacri della risata, soprattutto nei ruoli maschili. Fred Flinstone infatti è John Goodman, Barney Rubble è Rick Moranis (da ricordare in tante pellicole spassose come 'Ghstbuster', 'Tesoro, Mi Si Sono Ristretti I Ragazzi', 'La Piccola Bottega Degli Orrori' e tanti altri). Le rispettive mogli sono interpretate dalle attrici Elizabeth Perkins, Wilma (recentemente tra le protagoniste dell'ultimo 'Ghostbuster' come cacciatrice di fantasmi in gonnella), Betty Rubble è invece Rosie O'Donnell, già nei cast di ottimi film come 'Ragazze Vincenti' accanto a Madonna e Geena Davis, 'Insonnia d'Amore' e diverse serie TV nelle quali ricordiamo 'Mom'. Insolito protagonista di un ruolo comico, ma non del tutto vista la sua presenza in molte puntate della serie 'Desperate Housewife', l'attore Kyle MacLachlan, l'agente Cooper della serie 'Twin Peaks' diretta dal maestro del cinema David Lynch. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

I FLINTSTONES, LA TRAMA DEL FILM

Al grido di 'Yabba dabba doo' i Flinstones in questo episodio sono al centro di una vicenda che minerà l'amicizia secolare tra Fred e Burney. Le due famiglie sono sempre unite ma succede un episodio al lavoro che determinerà un cambiamento negli assetti sentimentali sia tra Fred e Burney che tra Wilma e Betty. Succede infatti che il capo di Fred e Burney, Rocco Detritis, direttore della cava dove, sopra surreali dinosauri/ruspe e gru, lavorano proprio Fred e Burney, indice un concorso interno, il cui unico vero scopo è quello di frodare il fisco, cercando tra i dipendenti un capro espiatorio. In precedenza Fred aveva prestato, all'insaputa di Wilma, una somma di denaro per permettere ai Rubble l'adozione del piccolo Bamm-Bamm, ragione per la quale proprio Burney si sente in debito di riconoscenza e scambia il suo test con quello di Fred, che vince, illuso di essere intelligente più dell'amico. Da quel momento Fred cambia il suo carattere, diviene egoista e sbruffone nel suo nuovo ruolo di dirigente, maltratta l'amico sino a quando la coppia dei Rubble rompe l'amicizia con i Flinstones. Ma Fred non sa di essere il futuro capro espiatorio dei lochi piani di Detritis. Tornerà l'amicizia e la giustizia nelle due famiglie più famose di tutta la preistoria?

