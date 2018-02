IL PROFESSOR CENERENTOLO/ Su Rai 1 il film con Leonardo Pieraccioni (oggi, 17 febbraio 2018)

Il professor Cenerentolo, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 17 febbraio 2018. Nel cast: Leonardo Pieraccioni che ha diretto anche la regia, Flavio Insinna e Laura Chiatti. Il dettaglio.

17 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 1

LEONARDO PIERACCIONI ALLA REGIA

Il film Il professor Cenerentolo va in onda su Rai 1 oggi, sabato 17 febbraio 2018, alle ore 21.25. Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta nel dicembre del 2015 ed è l'ultimo lavoro cinematografico dell'attore e regista Leonardo Pieraccioni, autore anche del soggetto e della sceneggiatura. Oltre allo stesso Pieraccioni, il cast comprende attori italiani molto noti tra cui Flavio Insinna, Laura Chiatti, Sergio Friscia e Massimo Ceccherini. E' la prima volta che Leonardo Pieraccioni gira un film ambientato in una regione italiana che non è la sua amata Toscana, le riprese infatti, si sono svolte tra Ventotene ed altri comuni laziali. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL PROFESSOR CENERENTOLO, LA TRAMA DEL FILM

Umberto Massaciuccoli ha una laurea in ingegneria ed è a capo della sua azienda. Nonostante il suo impegno, l'attività non porta i guadagni sperati e Umberto, per evitare di chiudere l'impresa, tenta di rapinare un istituto di credito. Le cose non vanno come aveva pianificato, il colpo non riesce e il giovane ingegnere viene arrestato. Umberto viene condannato e trasferito nella prigione di Ventotene, dove dovrà restare per il tempo stabilito dal giudice. Durante la sua permanenza in carcere, Umberto ha ricoperto il ruolo di bibliotecario, inoltre il direttore della struttura gli affida l'incarico di tutor di sua figlia che sta per laurearsi. Quando ormai ha scontato gran parte della pena, ad Umberto viene concessa la possibilità di lavorare fuori dal carcere. Quindi ha occasione di incontrare gente e di organizzare e partecipare ad eventi culturali aperti a tutti. Proprio durante una manifestazione di interesse sociale, Umberto incontra una bellissima ragazza di nome Morgana, che nella vita è una brava insegnante di ballo. Poiché il personale del carcere e tutti i carcerati si rivolgono a lui chiamandolo "professore", Umberto nasconde a Morgana di essere un detenuto e le fa invece credere di lavorare nel penitenziario e di essere un educatore. Umberto comincia a frequentare la bella insegnante ma lo fa di nascosto: finge di andare a lavorare nella biblioteca e invece si vede con Morgana e rientra nel carcere prima della mezzanotte. Quando la giovane scopre che Umberto è un detenuto, decide di non incontrarlo più. Umberto però è determinato a riconquistare la fiducia della ragazza quindi, con la complicità degli altri carcerati suoi amici, riesce a recuperare la collanina d'oro che era appartenuta a Morgana e che il suo ex-fidanzato le aveva sottratto per venderla ad un noto ricettatore. Morgana teneva molto a quella catenina, era un piccolo gioiello di famiglia che aveva sempre indossato con orgoglio e quindi apprezza tantissimo il gesto di Umberto. La ragazza ripensa alle parole del giovane e ricorda l'entusiasmo con il quale le aveva sempre parlato del grande amore che prova un padre per la propria figlia; a questo punto Morgana decide di donare il gioiello alla figlia di Umberto, la piccola Martina.

